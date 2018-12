A Messina c’è… i ridiri

Terminata la fase delle selezioni del cast, è pronto a essere presentato al pubblico “Viculu Strittu”, spettacolo corale di cabaret ideato da Denny Napoli, che avevamo intervistato a riguardo alcune settimane fa (qua il link all’intervista).

Le prime due date dello spettacolo sono in programma presso “La Piazzetta” il 21 dicembre, e al PalaCultura Antonello il successivo 27.

Undici i comici che si esibiranno: Moka Duo, Cosimo Briguglio, Damiano Venuto, Cris, i Cric e Cros, Pepo, Giuseppe La Malfa, Gianmarco Orlando e Stello Tomasello.

Denny Napoli, già noto per la sua partecipazione all’edizione 2017 del programma televisivo “Italia’s Got Talent”, e prossimo a portare in giro per la Sicilia lo spettacolo “TargatoMe”, rivestirà il ruolo di conduttore, con la partecipazione di Roberto Grano.

Direzione artistica dello stesso Denny Napoli e Elio Briguglio, musiche e stacchi di Damiano Caruso, produzione “Life Solution” con la collaborazione di PVK.

Viculu Strittu – spettacolo di cabaret

Venerdì 21 dicembre, ore 21, La Piazzetta, ingresso libero

Giovedì 27 dicembre, ore 21, PalaCultura, ingresso libero