Calci e pugni in litoranea, dalla questura sei “Daspo Willy” ai protagonisti della rissa

L'episodio del 30 giugno scorso è stato rilanciato sui social

MESSINA – Annino Gargano, il questore di Messina, ha emesso sei provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, i cosiddetti “Daspo Willy”, per alcuni giovani protagonisti della violenta rissa davanti a un locale lungo la litoranea, il 30 giugno scorso. L’episodio è stato rilanciato dai video sui social e la questura è intervenuta nell’ambito delle operazioni di contrasto alla “mala movida”, oltre che a ogni forma di violenza e illegalità. I sei interessati non potranno accedere né stazionare in bar e locali della zona per periodi che vanno dai 12 ai 24 mesi.

Ma non è finita. Il questore ha emesso anche due fogli di via con divieto di ritorno a carico di due soggetti catanesi per un’altra rissa, avvenuta il 26 giugno a Francavilla di Sicilia. I due uomini non potranno tornare nel comune messinese per i prossimi 3 anni.