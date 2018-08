In arrivo i primi rinforzi per il CUS Unime

Si comincia a delineare il gruppo delle cussine che, nella nuova stagione ormai alle porte, prenderanno parte al campionato regionale di calcio a 5 di Serie C. Al gruppo che già ha conquistato la promozione nella stagione appena terminate si sono aggiunte negli ultimi giorni alcune pedine di livello importante per la categoria: si tratta di Francesca Bertino, Pamela Catalfamo e Martina De Gaetano, 3 elementi che permetteranno alla squadra allenata da Mister Tiziana Impoco di crescere sotto il profilo tecnico-tattico.

Francesca Bertino, classe 1983, vanta anni di esperienza sia nel calcio a 11, dove è arrivata anche a disputare la Serie A, sia nel calcio a 5, svariando dai campi della serie C fino ai palcoscenici importanti della Serie A. Ampia visione di gioco e, soprattutto, grandi capacità realizzati per Francesca che, nel 2017, è riuscita ad abbattere il muro delle 500 reti realizzate in carriera e per due anni consecutivi si è classificata come miglior marcatrice del torneo di Serie C.

Tenace e grintosa è Pamela Catalfamo, difensore classe ’89 ed una grand esperta della serie C. Tocca il suo primo pallone a 11 e, da li, un continuo crescendo prima nel calcio a 11 e poi nel calcio a 5, fino a giocare anche per la rappresentativa siciliana dai 12 ai 19 anni. Ben 4 anni nella seria A2 di calcio a 11 prima di passare al calcio a 5, dove ha giocato diversi campionati di serie c.

Tanti anni di calcio ad alti livelli anche per Martina De Gaetano, una 1999 dotata di corsa e carattere che ha iniziato a giocare già a 4 anni per poi rendersi protagonista lungo tutto il percorso dei campionati giovanili e della serie d e serie c, fino all’ultima esperienza con una squadra in Serie A élite. Martina, inoltre, vanta anche alcune convocazioni nella Nazionale Under 17.

Gli inserimenti nel gruppo, però, non si fermano qui: lo staff cussino ha puntellato ulteriormente la rosa con l’inserimento di alcune giovanissime di grandi prospettive: Stefania Forcina (2001), Martina Di Lorenzo (2001) ed Ornella Visalli (2003).

Già per la fine di agosto è programmato l’inizio della preparazione, in vista dell’imminente inizio del campionato previsto per il 7 ottobre.

Queste le avete a disposizione di Tiziana Impoco: Giusy Merlino, Sabrina Danzi, Chiara Brizzi, Simona Guerrera, Francesca Bertino, Pamela Catalfamo, Martina Donato, Martina De Gaetano, Eleonora Fragomeni, Federica Denaro, Elisabetta Borghese, Claudia Leardo, Eleonora Guida, Antonella Casale, Simona Romano Stefania Forcina, Martina di Lorenzo, Ornella Visalli.

