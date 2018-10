Dascoli: "Siamo carichi e pronti a rialzare la testa già da Locri"

MESSINA - Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Messina. La squadra di mister Biagioni ha lavorato intensamente al Franco Scoglio con una seduta tecnico-tattica. È rientrato in gruppo Genny Russo, mentre Sarcone ha svolto una prima parte dell’allenamento con la squadra e una seconda svolgendo lavoro differenziato secondo il programma personalizzato per il pieno recupero dall’infortunio. Non si sono allenati gli infortunati Ba e Meo. Il portiere è stato tenuto a riposo precauzionale a causa di una contusione riportata nella seduta di rifinitura di sabato scorso. Domani è previsto un doppio allenamento, in mattinata al Marullo di Bisconte e nel pomeriggio al Franco Scoglio.

Al termine della seduta di oggi ha parlato Claudio Dascoli facendo il punto della situazione. «Domenica scorsa – ha detto – eravamo carichi e pronti a giocare ma purtroppo non ci è stata data questa possibilità. Da oggi pensiamo a questa settimana, ad allenarci ancora meglio ed a preparare la partita di domenica prossima che si preannuncia un’altra bella sfida. Il Locri è una buona squadra, ma non dobbiamo guardare gli avversari. Siamo il Messina e dobbiamo pensare a noi stessi e partita per partita».

Dascoli è uno degli under della squadra ma tiene a sottolineare come «noi giovani facciamo parte del gruppo senza alcuna differenza. L’esperienza dei grandi, comunque, ci dà una grande mano nell’affrontare qualsiasi problema. Adesso siamo tutti rammaricati dalle sconfitte iniziali ma stiamo rialzando la testa e anche il mister ci sta caricando tanto per dare tutto quello che abbiamo».