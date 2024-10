Calcio femminile, successo in Coppa per l’Ssd UniMe

Impresa in Eccellenza femminile con la formazione universitaria che passa il turno superando 5-1 l'Alpha Sport

MESSINA – Missione compiuta per le ragazze della Ssd UniMe che, al Marullo di Bisconte, ribalta il risultato dell’andata e rifila un 5-1 finale all’Alpha Sport, accedendo al secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo la sconfitta per 4-1 dell’andata, le ragazze allenate da coach Mangano compiono una vera e propria impresa, ribaltando il risultato della gara d’esordio grazie ad una prestazione eccezionale senza sbavature.

Le doppiette di Claudia Leardo e della talentuosa Simona Perrone, alle quali si aggiunge la quinta rete griffata dalla giovanissima Angelica Bottari, determinano un’importante vittoria finale della Ssd UniMe, che fa esultare il numerosissimo pubblico accorso sugli spalti dell’impianto universitario, l’autentico dodicesimo uomo in campo. Superate le prime fatiche di Coppa Italia, da domenica prossima, 27 ottobre, prenderà il via il campionato di Eccellenza, con il match d’esordio delle universitarie in casa del Vivi Don Bosco ore 10:30 sul campo di S. Pietro a Milazzo.