Calcio giovanile, Messina Futbol al secondo posto nel campionato provinciale U17

Crescono le quotazioni del Messina Futbol nel “borsino” del campionato Under 17 provinciale. La squadra giallorossa ha vinto per 6 a 1 la partita in trasferta contro la Pro Mende, rafforzando, così, il secondo posto in graduatoria. Sul sintetico di Santa Lucia del Mela, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol di Grillo. La reazione degli ospiti è veemente e si concretizza nelle reti messe a segno da: Minutoli, Parisi, entrambi autori di doppiette, Quattrone e Mento. Si tratta del quinto successo in sette gare disputate con 26 reti realizzate e soltanto 9 incassate (migliore difesa del girone). Nel prossimo turno, la formazione cara al direttore generale Gioacchino Quattrone chiuderà l’andata in casa contro il Riviera Nord.

Il punto di mister Mondello

“I risultati ci stanno dando ragione, ma la grande soddisfazione è allenare un gruppo coeso sia dentro che fuori dal campo – dichiara il tecnico Rosario Mondello -. All’inizio, molti ragazzi non si conoscevamo, adesso sono diventati amici e condividono momenti delle loro giornate. Stiamo andando ben oltre le previsioni sotto vari punti di vista”. I giocatori hanno avuto, fin qui, un buon minutaggio individuale: “L’obiettivo è quello di creare aggregazione. Tutti i giocatori devono avere modo di esprimersi e dare il loro contributo. Poi è normale che ci sia chi gioca di più e chi un po’ meno, ma ciò fa parte della meritocrazia”. Che giudizio ti sei fatto del torneo? “Direi equilibrato e competitivo, più di quanto mi aspettassi. Squadre attrezzate ed un discreto livello generale”.

La classifica. Trinacria Messina 14; Messina Futbol 10; Riviera Nord 9; Città di Villafranca 6; Pro Mende 5; Don Peppino Cutropia 4; San Pier Niceto 3. Messana 10 e Folgore Milazzo 3 sono fuori classifica.

