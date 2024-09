Calcio giovanile, riprendono le attività de “La Pineta Sport Club”

In via Torrente Trapani l'11 settembre un altro open day. Le categorie previste sono Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici

MESSINA – Sta per prendere il via la nuova stagione della scuola calcio “La Pineta”, collegata sinergicamente all’Asd Gioco Sport. Dopo la rigenerante pausa estiva, sono iniziati gli open day rivolti ai nati negli anni dal 2012 al 2019. Il prossimo è in programma mercoledì 11 settembre nel campo in erba sintetica dell’impianto sportivo “La Pineta Sport Club” di via Torrente Trapani.

Questi appuntamenti servono per completare i gruppi, che comporranno le quattro categorie previste: Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Gli allenamenti veri e propri inizieranno, nella stessa moderna struttura, lunedì 16 settembre e si svolgeranno nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15.30 alle 19.00. La crescita sportiva e umana dei giovani atleti verrà affidata a tecnici abilitati, in possesso di licenza Uefa B e laureati in Scienze Motorie. Le squadre parteciperanno a campionati e manifestazioni dell’Aics Messina, sia in ambito provinciale che regionale, e disputeranno delle amichevoli con altre società presenti nel territorio.

“Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di portare avanti il progetto – dichiara il responsabile della scuola calcio Dario D’Amico -. L’obiettivo è sviluppare ulteriormente il lavoro delle passate annate, incrementando l’offerta sia dal punto di vista qualitativo che numerico. Detto ciò, noi mettiamo sempre in primo piano il sano divertimento del ragazzo, che non deve subire inutili pressioni nella ricerca del risultato a tutti i costi. Preparazione e professionalità dei mister rappresentano, in tal senso, una garanzia e di ciò ne andiamo orgogliosi. Invito, quindi, i genitori a venirci a trovare, senza impegno, a “La Pineta Sport Club” per rendersi conto personalmente delle possibilità che proponiamo ai loro figli”.