Il Messina c'è solo nella ripresa. Arciadiacono in gol per il pari a Marsala

Un tempo e un punto per parte. Il Messina scende in campo solo nella ripresa a Marsala e, alla fine, deve accontentarsi del pari. Già il 5' i locali vanno in vantaggio: giallorossi incerti in difesa, Bonfiglio ne approfitta con un tiro debole ma angolato. Raddoppio vicino prima al 23', da calcio d'angolo, con Prezzabile che colpisce la traversa, poi al 32', con Sambinha che salva sulla linea il tiro di Bonfiglio.

Nella ripresa il Messina si sveglia, pur senza essere troppo pericoloso nei primi venti minuti. Alla prima vera occasione, però, Arcidiacono colpisce, raccogliendo la respinta di Giappone, dopo il colpo di testa di Marzullo. Ora sono i giallorossi protesi in avanti. Al 75' ci prova Catalano, il suo tiro finisce a un centimetro dal palo. Poi non ci sono più chance né da un lato né dall'altro.

MARSALA - MESSINA 1-1

MARSALA: Giappone, Galfano, Sekkoum, Maraucci, Giuffrida, Candiano, Prezzabile (82' Ciancimino), Lo Nigro (78' Corsino), Giardina, Manfrè, Bonfiglio (72' Tripoli). Allenatore: Giannusa.

MESSINA: Lourencon, Biondi, Barbera, Bossa, Zappalà, Sambinha (46' Ferrante), Arcidiacono, Amadio (55' Carini), Marzullo, Genevier, Catalano (89' Selvaggio).

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna. ASSISTENTI: Santino Spina di Palermo e Pietro Cumba di Agrigento

RETI: 5' Bonfiglio, 65' Arcidiacono