Il Messina non decolla. Solo pari a reti bianche col Roccella

Servivano i tre punti per tirarsi fuori dalle secche della classifica, ma il Messina non è riuscito a sfondare il muro del Roccella. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, la gara si accende nella ripresa. Al 55' il tiro di Arciadiacono finisce di poco fuori, mentre due minuti dopo è bravo Lourencon a uscire sui piedi di Kargbo ed evitare guai seri. Il sierraleonese è di nuovo pericoloso al 63', con un tiro che si perde di poco a lato. L'occasione della gara è al 67': angolo di Genevier, Zappalà tocca per Arcidiacono che gira verso la porta, Scuffia para con l'aiuto della traversa. Ma, nel recupero, attenzione ancora ai calabresi in contropiede: bravo come sempre Laurencon, per lui nessun gol subìto in due partite, a respingere su Filippone.

MESSINA-ROCCELLA 0-0

MESSINA: Lourencon, Biondi, Barbera, Traditi (60' Cocimano), Zappalà, Ba, Arcidiacono, Janse, Tedesco (80' Bossa), Genevier, Catalano. Allenatore: Biagioni

ROCCELLA: Scuffia, Cordova, Asselti (83' Tassone), Amelio, Strumbo, Zukic, Diop, Pizzutelli (88' Vuletic), Ngom (55' Osei), Faella (83' Filippone), Kargbo. Allenatore: Passiatore

ARBITRO: Lovison di Padova. ASSISTENTI: Codemo e Pandolfo di Castelfranco Veneto

ESPULSI: 87' Cordova