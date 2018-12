Il Messina torna ad allenarsi a Giammoro. Aggregati due under

Ripresa degli allenamenti, oggi pomeriggio, per il Messina in vista del prossimo impegno che vedrà i giallorossi in campo al San Francesco di Nocera Inferiore. La squadra ha lavorato sul manto erboso di Giammoro agli ordini del tecnico Oberdan Biagioni.

Si sono allenati al gruppo anche il centrocampista offensivo Luca Tomás Zarate, classe ’98, e il difensore Luciano Inchausti, classe ’99. Entrambi in possesso del passaporto italiano, provengono dal settore giovanile degli argentini del Velez Sarsfield.

Su decisione della Questura di Salerno e su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in occasione della gara Nocerina-Messina la capienza del settore ospiti dello stadio San Francesco è stata ridotta a 100 posti. I biglietti destinati ai tifosi del Messina sono disponibili, sino alle 19 del giorno antecedente alla gara, presso il punto vendita “Il Botteghino” di viale della Libertà 391, a Messina. I tifosi potranno acquistare il tagliando d’ingresso esibendo un documento di identità.