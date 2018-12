Il Messina torna alla vittoria nel recupero. Di misura sul Castrovillari

La terza è buona. Dopo due rinvii, il Messina batte il Castrovillari nel recupero e coglie una vittoria fondamentale per risalire la china. Il rischio era quello di restare invischiati nella zona play out ma ora, per recuperare almeno la dignità a fine anno, serve battere anche il fanalino di coda Rotonda, domenica, di nuovo in casa. Al momento la zona salvezza diretta è distante cinque punti ed è quindi necessario un nuovo passo avanti.

Contro i calabresi, i giallorossi passano subito in vantaggio. Punizione di Genevier e tocco di mani in area di Puntoriere. Dal dischetto va lo stesso Genevier, che spiazza Galluzzo. Messina vicino al raddoppio al 7' e al 12', prima con Amadio poi con Tedesco, palla fuori in entrambi i casi. Dopo la mezz'ora, per due volte pericoloso Arcidiacono: prima spreca da buona posizione in area, poi è bravo Galluzzo a respingere.

Nel primo tempo c'è solo il Messina e, infatti, l'ex Sasà Marra fa addirittura quattro cambi nell'intervallo. E i risultati si vedono. Al 57' Lo Masto manda fuori di poco, dieci minuti dopo Canale sbaglia da vicino. I rossoneri spingono ancora ma non preoccupano più di tanto Lourencon. Il Messina ci prove in contropiede ma con poca lucidità. L'importante, alla fine, era portare a casa i tre punti.

MESSINA - CASTROVILLARI 1-0

MESSINA: Lourencon, Janse (85′ Selvaggio), Barbera (75' Lundqvist), Ferrante, Zappalà, Sambinha, Arcidiacono (90' Catalano), Biondi (70' Aldovrandi), Tedesco, Genevier, Amadio (83' Ba). Allenatore: Oberdan Biagioni.

CASTROVILLARI: Galluzzo, Della Guardia (46' Corsaro), Vona, Lavrendi, Ennin, Fioretti (82' Forgione), Lo Masto, Ielo, Lanza (46' Grimaldi), Indelicato (46' Pandolfi), Puntoriere (46' Canale). Allenatore: Sasà Marra.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano. ASSISTENTI: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Luca Bernasso di Milano.

RETE: 6' Genevier