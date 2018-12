Seduta tecnico tattica in mattutina al Marullo di Bisconte, allenamento in palestra nel pomeriggio al Franco Scoglio. Questo il programma svolto dal Messina nella giornata di oggi. Non si sono allenati Ibojo e Dascoli che dovranno essere sottoposti ad esami strumentali dopo gli infortuni rimediati contro il Troina.

Domani in programma una sola seduta mattutina al Marullo.