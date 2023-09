Campagna abbonamenti Messina. Agevolazioni solo nei punti vendita. Ecco dove - Tempostretto

La società fa chiarezza su quali documenti presentare per ottenere lo sconto e per chi si è già abbonato sta valutando "opportune iniziative"

MESSINA – In riferimento alle nuove agevolazioni per la campagna abbonamenti della stagione sportiva 23/24, di cui abbiamo dato notizia mercoledì e che saranno operative da oggi, l’Acr Messina rende note ora le modalità per avere diritto alle promozioni. Gli abbonamenti con le agevolazioni potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i punti autorizzati, collocati nella città capoluogo e in provincia.

Si specifica, fa sapere ancora l’Acr Messina, che le agevolazioni si applicano sul prezzo pieno degli abbonamenti di Curva e/o Tribuna, e non su quelli già di per sé ridotti. Inoltre la società per premiare la fedeltà dei propri abbonati, sta valutando le opportune iniziative per coloro i quali, rientranti nelle categorie beneficiarie degli sconti, hanno sottoscritto gli abbonamenti a prezzo pieno fino alla data del 13/9/2023.

I documenti da presentare

I dipendenti pubblici beneficiari dello sconto, all’atto della sottoscrizione, sono tenuti ad esibire il tesserino di servizio o, comunque, una documentazione attestante l’impiego presso la pubblica amministrazione.

I dipendenti delle aziende private convenzionate (esclusivamente partner dell’Acr Messina), dovranno spedire una mail all’indirizzo biglietteria@acr.messina.it, in cui si richiede l’accesso alle agevolazioni ed esibire, successivamente, al punto vendita autorizzato la mail di risposta della società Acr Messina.

Gli studenti universitari sono tenuti ad esibire il libretto o una certificazione attestante la frequenza presso l’Università degli Studi di Messina. Gli studenti delle scuole di Messina e provincia dovranno esibire all’atto della sottoscrizione un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola di appartenenza.

I punti vendita autorizzati

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Il Botteghino. Viale della Libertà, 391.

E in provincia: