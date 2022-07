Canottaggio. Tutte le medaglie dei messinesi al Festival dei Giovani 2022 - Tempostretto

Spicca su tutte la Canottieri Peloro che è anche la prima società siciliana alla manifestazione. Conquistano medaglie anche Club Nautico e Paradiso. Presenza della Cariddi con Matteo Donato

MILANO – Si conclude con un bottino di 54 medaglie la trasferta delle società siciliane presenti nell’idroscalo di Milano. Ancora una volta il maggior numero di medaglie, grazie anche al numero elevatissimo di atleti in gara, arriva da Messina e dal Circolo Canottieri Peloro, che conquista, nei tre giorni di gare, 8 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 6 medaglie di bronzo.

A seguire, distaccate, le altre società messinesi che portano a casa rispettivamente: Club Nautico Messina, 2 ori e 2 bronzi; Club Nautico Paradiso, 1 oro e 3 bronzi; Cariddi presente ma senza piazzamenti a podio. Piazzamento finale al 21° posto per Peloro, primo tra i circoli siciliani impegnati. Il Paradiso chiude 103° raccogliendo punti solo dai propri atleti maschi, così come il Club Nautico Messina al 116° posto e il Circolo Cariddi 136°, presente con il solo Matteo Donato, al penultimo posto.

Queste le parole di Giovanni Ficarra del Circolo Canottieri Peloro di ritorno dalla trasferta: “Personalmente sono molto felice di aver raggiunto con la mia squadra questo importante successo. Siamo la prima realtà siciliana e la 21ª in tutta Italia, ma siamo consapevoli che c’è tanto da migliorare. Gli otto ori sono un ottimo risultato che dimostra che a Messina si può fare un risultato di qualità”. Fa eco sui giovani il presidente della Peloro, Dario Femminò: “Siamo felici che oltre ai risultati di livello mondiale il vivaio continua da anni ad essere tra le prime squadre italiane”.

Le medaglie dei canottieri messinesi

Molto bene il Circolo Canottieri Peloro che ottiene l’oro con Alfredo Marino (Singolo 7,20 Allievi), Vittorio Giulio Misitano (Singolo Cadetti), Alessandro Lucà (Singolo 7,20 Allievi), Federico Fugazzotto e Alfredo Marino (Doppio Allievi), Francesco Balsamo (Singolo 7,20 Allievi) e Silvia Messina (Singolo 7,20 Allievi). Argento per Andrea Fasano Sciavicco (Singolo Cadetti) e Vittorio Giulio Misitano (Singolo 7,20) entrambi argento anche nel Doppio Cadetti. Piazze d’onore anche per gli equipaggi composti da Aurora Messina e Sophie Nocita (Doppio Allievi) e Martina Andronaco e Maria Caterina Stagno (Doppio Cadetti). Sul gradino più basso del podio Martina Andronaco e Caterina Maria Stagno nel Singolo Cadetti, così come tra gli uomini per Riccardo Frisone e Giovanni Marino. Chiude il bronzo di Alessandro Lucà nel Singolo Allievi.

Per Paradiso presenti Angelo Soraci, Enrico Pagano, Lorenzo Sergi e Sebastiano De Luca. Angelo Soraci è salito sul gradino più alto del podio nel singolo Cadetti maschile mentre Lorenzo Sergi si è aggiudicato la medaglia di bronzo nel singolo 7.20 Cadetti maschile dopo una gara combattuta che lo ha visto sfiorare il secondo posto. Enrico Pagano ha conquistato ben due medaglie di bronzo nelle due specialità singolo 7.20 e singolo Cadetti maschile.

Soddisfazione d’oro anche per il Club Nautico Messina che con Christian Baia termina al primo posto nel singolo cadetti 7,20 e lo stesso atleta conquista il bronzo nel singolo cadetti. Per Matteo Donato, del Circolo Canottieri Cariddi, il miglior piazzamento è un settimo posto nel Singolo Allievi 7,20.

