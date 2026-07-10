 Cantieri Navali dello Stretto, rientrano i 13 licenziamenti annunciati da Caronte e Tourist

Cantieri Navali dello Stretto, rientrano i 13 licenziamenti annunciati da Caronte e Tourist

Redazione

Cantieri Navali dello Stretto, rientrano i 13 licenziamenti annunciati da Caronte e Tourist

venerdì 10 Luglio 2026 - 13:00

Accordo sindacale firmato, esulta Fiom Cgil

Rientrano i licenziamenti alla Caronte&Tourist per i Cantieri Navali dello Stretto. E’ stato firmato oggi un accordo tra sindacato e azienda che stabilisce il ritiro della procedura avviata ad aprile per 13 lavoratori, alcuni dei quali transiteranno in aziende del gruppo mantenendo gli stessi livelli salariali e le stesse tutele contrattuali di partenza. Lo rende noto la Fiom Cgil, ricordando in una nota di Francesco Foti, segretario generale regionale, Daniele David, segretario Fiom Messina e Serafino Biondo, coordinatore regionale cantieristica “il percorso di mobilitazione avviato dalla Fiom che ha portato a questo importante risultato”. Il 15 maggio hanno scioperato tutti i lavoratori del cantiere navale, indotto incluso. “L’obiettivo- dicono i rappresentanti della Fiom- era impedire i licenziamenti ed è stato centrato”.

“Ovviamente- aggiungono Foti, David e Biondo- l’iniziativa della Fiom per rilanciare questo comparto industriale, il più importante della città, continua: occorrono investimenti nelle infrastrutture portuali e nelle commesse – sottolineano- che possono produrre occupazione di qualità e la ricchezza sociale necessaria a frenare la fuga di migliaia di giovani operai”.

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