Il Pd: “Dal voto per le commissioni una prova muscolare di Basile e De Luca”

Secondo il gruppo dem, per la maggioranza a Messina "il confronto è un fastidio, le opposizioni un ostacolo. Noi contrari all'aumento delle commissioni e dei componenti"

MESSINA – “Quella sulla costituzione delle commissioni consiliari che si è tenuta nella seduta consiliare di ieri sera non è stata una semplice votazione, bensì il manifesto politico della nuova amministrazione. E il messaggio è inequivocabile: il confronto è un fastidio, le opposizioni un ostacolo e la forza dei numeri l’unico metodo di governo e di controllo dell’aula. Si tratta di una prova muscolare di Basile e De Luca. Con il concorso di alcuni settori della minoranza, la maggioranza ha deciso di incrementare sia il numero delle commissioni che quello dei componenti delle stesse. Una scelta che porta a un risultato che dà l’impressione che le commissioni siano state disegnate non tanto per garantire un confronto serio e un controllo efficace sull’attività amministrativa, ma principalmente per assicurare alla maggioranza un percorso senza ostacoli e senza “fastidi”. Il gruppo del Partito democratico, con il capogruppo Alessandro Russo (nella foto) e le consigliere Antonella Russo e Mariella Perrone, critica le scelte della maggioranza ieri a Palazzo Zanca.

“Dominano le necessità della maggioranza nello stile di De Luca e Basile”

Le critiche all’aumento delle commissioni e del numero dei componenti convergno con le posizioni espresse ieri dall’ex candidato del centrodestra Marcello Scurria, non seguito però dal resto del centrodestra. Continua il gruppo consiliare dem: “Più che un’esigenza dell’istituzione, una necessità della maggioranza: una logica che abbiamo già visto all’opera nelle precedenti giunte De Luca – Basile. Sul delicato della corretta rappresentazione proporzionale dei gruppi politici, il gruppo del Partito democratico ha ritenuto di sollevare la questione di un equilibrio numerico più contenuto e razionale al fine di non sacrificare sia il criterio di rappresentanza che i principi di efficacia, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa del Comune. Su tale punto ci siamo spesi con insistenza, al solo scopo di chiedere all’aula un supplemento di ragionamento e un ulteriore momento di discussione per assicurare alla delibera un percorso più condiviso”.

L’aumento delle commissioni, 25 consiglieri per il Bilancio

Dopo il voto di ieri, sono otto le commissioni e non più sei, in quattro giorni durante la settimana e non più tre. E sono composte da 23 consiglieri per ogni commissione, 25 per la commissione Bilancio. Da qui le critiche del Pd e del neoconsigliere Scurria.

“A colpi di maggioranza nessun confronto con le opposizioni”

Ma torniamo alla nota dem: “Nonostante i nostri tentativi, la maggioranza ha proceduto senza colpo ferire sulla sua strada, a colpi di votazioni maggioritarie che hanno impedito un proficuo confronto con le opposizioni. In un quadro di chiusura così plateale, ogni proposta avanzata dalle opposizioni è stata poi respinta senza alcun confronto. Nessuna disponibilità a discutere, confrontarsi; nessuna apertura e nessuna ricerca di un punto di equilibrio sulle proposte che sono state pure fatte. Solo una brutale forza dei numeri”.

“Le commissioni a Palazzo Zanca il luogo dove tenere compatta la maggioranza, relegando al silenzio le opposizioni”

E ancora: “Ma in in tal modo temiamo che le commissioni rischino di diventare non tanto il luogo del controllo, dell’approfondimento e del confronto ma lo strumento con cui tenere compatta e tranquilla la maggioranza, relegando al silenzio le opposizioni. Va ricordato che invece le commissioni consiliari sono strumenti importantissimi dell’attività di Consiglio: è in tali sedi che si affronta l’istruttoria, l’approfondimento e il miglioramento degli atti da votare successivamente in Consiglio. Non crediamo siano degli orpelli fastidiosi, un intralcio alle attività amministrative o una perdita di tempo o di denaro pubblico. In quelle sedi, i consiglieri si assumono responsabilità amministrative e politiche molto serie e con ripercussioni sulla vita stessa della città”.

“La mera forza numerica della maggioranza pro Basile non può essere l’unico criterio di governo”

Ed ecco la conclusione del capogruppo Alessandro Russo e delle consigliere Mariella Perrone e Antonella Russo: “Se questo però è il metodo con cui si apre la nuova consiliatura, ossia quello di azzerare il dialogo e utilizzare la mera forza numerica della maggioranza come unico criterio di governo, riteniamo che questa impostazione impoverisca il Consiglio comunale mortificando il ruolo delle opposizioni. Sfideremo pertanto ancora la maggioranza ad accettare il confronto in aula, anche duro e serrato, con le minoranze perché non ci rassegneremo ad assistere a spettacoli come quelli della sera di ieri, in cui la maggioranza ha pensato di poter fare da sé senza confronto con quella parte dei gruppi di opposizione che hanno sollevato più spunti di riflessione e di confronto. Noi continueremo a svolgere fino in fondo il nostro compito, pretendendo trasparenza, confronto e rispetto delle istituzioni. Perché il Consiglio comunale appartiene all’intera città, non soltanto a chi, oggi, dispone di una maggioranza numerica”.

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