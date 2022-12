"Caos e pericoli al villaggio Unrra, disattesa l'ordinanza anti tir" - Tempostretto

La denuncia del capogruppo Fdi in Consiglio Gioveni: "Seri disagi all'altezza della scuola. Nelle ore di punta necessaria la presenza di agenti della Polizia locale"

MESSINA – “E’ sempre più caos viario con annesso potenziale pericolo per la pubblica incolumità a villaggio Unrra a causa del mancato rispetto dell’ordinanza anti tir all’altezza della scuola Salvo D’Acquisto!”

La denuncia di Gioveni

Lo sostiene il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che già in passato aveva chiesto interventi e maggiori controlli nella zona. “Specie negli ultimi giorni e al netto degli episodi di caos generati martedì scorso dalla concomitante presenza di 5 pullman a villaggio Unrra – spiega Gioveni – ciò che accade quasi quotidianamente nella zona è la paralisi totale del traffico veicolare a ridosso del plesso a causa, appunto, delle reiterate violazioni all’ordinanza anti tir nelle ore di punta di ingresso e di uscita degli alunni. Facile immaginare, oltre i disagi – prosegue il consigliere – anche la preoccupazione dei genitori per il potenziale pericolo presente a causa dell’opprimente presenza dei “bisonti della strada” in una zona parecchio frequentata.

“Si ponga rimedio immediatamente”

Pur comprendendo la difficoltà di organico della Polizia municipale – evidenzia l’esponente di FdI – è di tutta evidenza la necessità che, proprio per garantire il rispetto dell’ordinanza di interdizione ai tir nelle fasce orarie previste, si rende necessaria la presenza costante in quelle ore di agenti. Tale condizione l’ho già rappresentata al commissario del corpo Giovanni Giardina – conclude Gioveni – e mi auguro pertanto che si ponga immediatamente rimedio ad una criticità non trascurabile che mina evidentemente la pubblica sicurezza”.