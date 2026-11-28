Lo spettacolo alla sala Laudamo di Messina. Regia di Valerio Vella e con Daniele Gonciaruk e Daniela Conti

Alla messinese Saletta Laudamo è stata inscenata dal 18 al 21 novembre e successivamente dal 24 al 27 novembre, sempre in serale, una produzione dell’Ente teatro V. Emanuele, la commedia scritta a quattro mani nel 1917 da Nino Martoglio e Luigi Pirandello, in un testo con adattamento di Valerio Vella e Laura Gambadoro, con riduzione dei tre atti originali a due e direzione dello stesso Vella di un parterre di interpreti con i valenti Daniele Gonciaruk e Daniela Conti nei panni dei protagonisti.

Si diceva dello script, il cui copione nello specifico è da riferire per la quasi totalità della prima estensione a Martoglio, ma che denota Il tocco pirandelliano in quel compiuto delinearsi delle umane maschere funzionali al vivere civile. I personaggi, nella loro indiscussa coralità, hanno espresso la sicilianità più autentica, anche nell’abbigliamento ricercato tipico di quegli ambienti a queste latitudini, nel modo di essere e nelle battute, così come nella densa gestualità e mimica. Don Nzulu, Daniele Gonciaruk, ritorna a casa in Sicilia dopo avere trascorso 20 anni in America, in una fase contrassegnata dalla fine della grande guerra, dal sogno americano che aleggia e dal forte impatto della emigrazione, ma il parentado, nonostante il suo forte anelito a ritrovare gli affetti familiari, non gli esprime il calore e la benevolenza attesi. Essi sono capeggiati dalla cugina Prazzita, assai perfida e dalla bramosia insaziabile, e completano il puzzle l’aspirante cugino Iacu, alias Domenico Barba, Tidda, infelice amore del passato di Don Nzulu, rimasta fin qui zitella, impersonata da Tonina Cardullo, la giovanissima, avvenente quanto vanitosa cugina Rachilina, resa da Melania De Paola, con gli spasimanti Don Liddu, alias Alessandro Scipilliti e Don Nittu, Alessandro Scarcella; ancora, si annoverano lo spasimante di Tidda, Don Gasparinu, i cui panni sono rivestiti da Andrea Florio e il cameriere interpretato da Samuele Paone.

Tutti, cominciare dall’istrionico Gonciaruk( impegnato anche in altro ruolo, oltre a quello principale del puparo Nzulu) e dalla Conti, sono riusciti a calarsi con maestria e e professionalità innegabili nell’universo abitato dai rispettivi personaggi, rendendoli in guisa consona e naturale, con l’elemento scenico – che riproduce interni borghesi primo novecento – da ricondurre a Giulia Moschella e il disegno di luci a Mirko Oteri, che unitamente alla conduzione fonica di Andrea Campagna e alla direzione di scena di Elisabetta Raffa, hanno contribuito alla resa di un meccanismo ben oliato e accattivante. La regia di Valerio Vella è apparsa misurata, mai sopra le righe, in grado di ben orientare il susseguirsi degli accadimenti svecchiando ad arte il canovaccio, cosicché essi non sono sembrati relegabili al passato “tout court”, fino al colpo di scena finale, che ha smascherato l’avidità e l’ipocrisia del parentado, passando attraverso l’invenzione di un nipote ricchissimo, tal Paolino, in arrivo da oltreoceano e desideroso di prendere moglie, attorno al quale si sono snodate le miserie e le lotte intestine e familiari. Don Nzulu ha assistito beffardo a quello scempio che ha denotato la debolezza di quello spaccato umano che, si confida, incassata la lezione, potrà giungere a migliorarsi. Quei ruoli inanellati in uno scenario tragicomico sono risultati ai nostri tempi, dominati ancora di più dal tornacontismo sopraffatorio, dunque, fortemente attuali, complice l’alleggerimento della mise en scene, e tutti noi ci siamo così rispecchiati, se possibile per giungere ad una sana e positiva riflessione. Il numerosissimo pubblico ha condiviso con partecipazione vivida e plauso ripetuto ben espresso la convincente performance.

Sguardo ironico e dolente alla Pirandello e comicita popolare martogliana insieme, apologo sulla umana ipocrisia in uno a commedia degli equivoci hanno colpito nel segno e Cappiddazzu che come sempre ha pagato il conto per tutti non lo ha fatto con sprezzo, ma con il nobile fine di apportare loro del bene, contribuendo a smussare i lati caratteriali fortemente negativi del parentado.