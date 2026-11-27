Appuntamento l'1 dicembre per festeggiare il compleanno del Messina. Tra i progetti da realizzare una bottega in centro, il museo permanente e un centro sportivo

MESSINA – Nella serata di venerdì 27 novembre presso il PalaCultura la Società Cooperativa Calcio Messina ha tenuto una conferenza stampa in cui oltre a celebrare quanto di buono fatto in poco più di un anno di vita ha spiegato quali saranno i prossimi step di cui si occuperà. Il prossimo martedì 1 dicembre poi ci sarà anche un evento a Villa Dante, nel giorno del 126° anno di vita della storia calcistica a Messina, per ritrovarsi con i tifosi. Nella conferenza stampa accanto al presidente Antonino Indaimo sedevano anche il vice presidente Luigi Tinuzzo, che ha parlato della risolta questione marchio, il consigliere Davide Schermi, i soci Alessandro Certo, che ha raccontato l’idea del museo, e l’architetto Giacomo Mantineo che ha spiegato la sua idea per la copertura del San Filippo.

Cosa ha realizzato la Scc Messina

In poco più di un anno la Società Cooperativa Calcio Messina ha messo insieme circa 200 soci che partecipano attivamente alle attività e si danno da fare, in modo gratuito, perché tutti i soldi raccolti vengono reinvestiti in attività, portando gente allo stadio per la prima volta o organizzando le trasferta. Realtà vicina non soltanto al calcio cittadino ma quest’anno hanno stretto accordi anche con Akademia Sant’Anna, società che disputa la Serie A2 di pallavolo femminile, e con Basket School Messina, società di pallacanestro che gioca la Serie B Interregionale maschile.

In tutto questo la Cooperativa rivendica con orgoglio il fatto di aver trovato, a settembre 2025, 10 mila euro in quarantotto ore per permettere alla Curatela di far disputare al Messina la partita in programma pochi giorni dopo e a cui se non avesse partecipato sarebbe stata radiata. Altra vittoria per la Scc Messina l’aver custodito il marchio garantendo il passaggio, avvenuto poi da una decisione del tribunale, dai vecchi proprietari alla nuova società di Justin Davis, anche se durante il periodo della curatela e successivamente dopo l’assegnazione del ramo sportivo e del titolo sportivo la Cooperativa aveva garantito alla proprietà di usarlo gratuitamente.

I prossimi impegni presi

Guardando al futuro ora sono tre gli impegni che la Cooperativa prende pubblicamente. Il primo già avanti coi lavori riguarda la creazione di un luogo fisico, una bottega nel cuore della città, in cui si potranno acquistare i prodotti della Scc Messina, e delle realtà di pallavolo e basket sopra citate, con la speranza che si possa fare altrettanto anche con Acr Messina. Il secondo fattibile anche ma dipenderà anche dal comune è istituire un museo permanente della storia del Messina, curata da Alessandro Certo che in ogni occasione utile mette a disposizione il suo repertorio di maglie della biancoscudata storiche e non, andrebbe allestito in una zona del Franco Scoglio e ovviamente restare in modo permanente. Il terzo progetto è quello di acquistare un terreno, di circa un ettaro, per la realizzazione di un campo sportivo che possa servire per le realtà del territorio ma soprattutto per la creazione di una scuola calcio popolare.

Riguardo infine la copertura dello Stadio Franco Scoglio la Cooperativa non può far nulla ma ha messo a disposizione un progetto ambizioso e che non riguarda solo la copertura durante le partite di calcio ma un modo anche per sostenersi economicamente, installando impianti fotovoltaici che raccolga 5 megawatt che potranno anche essere utili per la città, ma soprattutto nel progetto presentato dall’architetto Mantineo e consegnato al Comune di Messina ci sono anche già descritte quali sono le eventuali linee di finanziamento da percorrere. Un progetto che come detto non dipende dalla Scc Messina che però ha voluto dare il suo contributo.

L’intervista al presidente Indaimo

Presidente un anno di Cooperativa, tante iniziative e si continua a crescere.

“L’idea di questa conferenza stampa è raccontare quello che abbiamo fatto in quest’anno, a partire sicuramente dalla cosa più significativa che è il salvataggio del Messina con il versamento dei famosi 10.000 euro a settembre del 2025 che ha permesso appunto di evitare la radiazione del Messina, però ormai posso dire che siamo una realtà consolidata, siamo circa 200 soci ordinari, abbiamo già in attivo tantissime attività, sia dal punto di vista sociale che eventi comunitari, trasferte, mostre, eventi culturali, siamo pienamente attivi, però oltre che fare il punto sulla situazione vogliamo anche spiegare quali sono i nostri progetti futuri e le nostre ambizioni”.

Prossimi progetti nell’immediato?

“Abbiamo in ballo tre progetti in particolar modo molto concreti, di cui uno è stranamente concreto perché abbiamo appena ricevuto le chiavi della bottega che stiamo acquisendo in centro storico per fare un negozio fisico della cooperativa che vuole essere sia un punto vendita dei prodotti della cooperativa, che fino ad ora sono stati molto apprezzati dai soci, ma non solo, ma possibilmente diventare anche un punto fisico della cooperativa dove potersi associare, dove poter eventualmente anche vendere prodotti di altre società sportive cittadine, abbiamo un accordo in atto con la Messina Basket School, con l’Accademia Sant’Anna, speriamo di poter creare qualcosa di simile anche con l’Acr Messina, quindi i progetti in campo sono molti. Un’altro è il museo del calcio messinese che vorremmo realizzare presso dei locali dello Stadio San Filippo, perché fino ad ora abbiamo fatto delle mostre temporanee, ma l’idea è quella del primo giorno di creare un museo fisico permanente in partito al mondo dei locali dello Stadio San Filippo, ora stiamo cercando di portare avanti le interlocuzioni con l’amministrazione per cercare di crearlo e quello più ambizioso che sarebbe un piccolo centro sportivo di proprietà della Cooperativa, passando dall’acquisto di un terreno che avremmo individuato all’interno del comune di Messina, area già adibita a polo sportivo da piano regolatore, con l’idea di creare un piccolo centro sportivo di proprietà. Questi progetti hanno lo scopo di far crescere la cooperativa come numeri innanzitutto, quindi cercare di far avvicinare sempre più persone, cercare di avere anche dei flussi di cassa più importanti che servono da statuto, perché siamo una società senza scopo di lucro, tutto quello che incassiamo lo reinvestiamo in progetti per diventare sempre più grandi, però ricordandoci qual è l’obiettivo finale di tutto questo e cioè creare un’associazione, una società di tifosi che possano entrare ad un certo punto all’interno della società, perché questo è il nostro obiettivo, noi siamo nati per questo, per evitare che tutto lo scempio che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, tre fallimenti, possano accadere di nuovo, perché se ci fosse stata un’associazione di tifosi all’interno della società, tutto quello che è accaduto in questi anni, tante cose non sarebbero successe o comunque ce ne saremmo accorti molto prima, quindi controllare, evitare che accadano cose che purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni e poi cercare di creare un sistema rappresentativo, democraticamente eletto, che prende le decisioni in modo democratico, ma che possa dare la voce ad ogni tifoso, una voce che possa arrivare alla società per poi creare qualcosa di concreto, questo è il nostro obiettivo finale, quindi tutto quello che stiamo facendo è propedeutico, ovviamente a un meglio lungo termine, non abbiamo una scadenza imminente, però per cercare di arrivare a quello che è il nostro obiettivo finale”.

L’evento dell’1 dicembre invece? Ci dice qualcosa in più?

“È un evento che come ogni iniziativa è nata dal basso, l’idea, perché non facciamo qualcosa per il compleanno del Messina, in realtà era qualcosa che in maniera abbastanza simile volevamo fare già l’anno scorso, poi c’è stato l’evento lì allo Stadio San Filippo e quindi non siamo andati avanti su quella strada, l’idea è quella di fare una mostra ovviamente di maglie e cimeli storici curati dal nostro socio Alessandro Certo, che ormai è diventata una cosa molto distintiva della cooperativa, però non solo, raccontare sempre cos’è la cooperativa, cos’abbiamo fatto, quindi una cosa un po’ più sintetica rispetto a quello che faremo oggi e poi qualcosa con i tifosi, avevamo in mente di fare un momento culturale curato da Marco Boncoddo riguardo la nascita del Messina, un quiz anche a premi con i tifosi, festeggiare il nostro compleanno e in più parlare anche di uno dei motivi principali per cui ci troviamo qui, di questo nostro progetto della copertura allo Stadio San Filippo che vorremmo anche presentare alle persone, poterne anche discutere e cercare di portare avanti anche questa nostra iniziativa”.

Si parla anche di idee per la copertura del Franco Scoglio ma anche proposte su come reperire i fondi.

“È un progetto ambizioso che spiegherà meglio il nostro socio Giacomo Mantineo, la realizzazione di tutta l’operazione ovviamente costerebbe diversi milioni di euro, ma oltre che dare un’idea, la cosa meravigliosa è che l’architetto ha proposto gli strumenti per attuare la spesa in maniera proprio progressiva, partendo da quella che il Comune dovrebbe di fatto iniziare. Dare l’innesco con un progetto di idee, anche in bando internazionale, mettendo una cifra di 100 mila euro, di cui tra l’altro la metà rientrerebbe poi in un secondo momento e da lì in poi l’altro punto chiave sarebbe quello di trovare questi fondi tramite la banca di investimenti europea, la Bei e al massimo come copertura economica dovrebbe garantire al Comune una fideiussione di circa 2-3 milioni di euro, quindi non stiamo parlando di cifre che effettivamente escono dalle casse del Comune ingenti, ma tramite questo sistema di fondi statali ed europei in maniera progressiva poter ottenere una struttura, con una copertura integrale dello stadio che oltre a non far bagnare i tifosi, che ci sembra già un buon risultato, creerà praticamente una centrale fotovoltaica che può generare fino a 5 megawatt di energia e un’energia che può essere utilizzata dal Comune per abbattere i costi delle bollette energetiche delle strutture del Comune e in più il disavanzo, perché 5 megawatt sono veramente un impianto bello grosso, potrebbe essere venduto direttamente e produrre degli incassi per il Comune di Messina e parallelamente anche dare aiuto all’imprese, alle famiglie in difficoltà energetica, per circa anche un terzo della città avevamo calcolato, quindi è un’opera che travalica il discorso meramente sportivo, quindi diciamo che non bagnarci al campo è forse la cosa meno importante, però marginale, mettiamola così. Siamo in attesa che il Comune possiamo andare avanti con queste interlocuzioni”.

Venendo all’attualità come sta vivendo il momento sportivo del Messina e questo ritorno al Celeste?

“Ci sono molte persone che giustamente sono felici del ritorno al Celeste e oggettivamente in un campionato come quello di Eccellenza ha molto senso giocarlo lì. Detto questo non possiamo pensare che il Messina rimanga al Celeste, anche perché il Messina come società calcistica deve ambire a stare quantomeno in una serie B, quello è il suo ambito e di conseguenza lo Stadio Celeste non è il futuro. Può diventare struttura storica che può servire per settori giovanili, per la squadra femminile o per altre cose, però non può essere il punto cruciale. È il San Filippo l’obiettivo, deve essere quello che deve essere valorizzato, in più adesso è il momento giusto perché in questa fase ha senso investire nel San Filippo e rimodernarlo fintanto che si può giocare al Celeste in attesa della risalita. Dal punto di vista sportivo è un po’ strano personalmente perché abbiamo vissuto due tra le stagioni peggiori della storia del Messina, personalmente però sono state due stagioni anche emozionanti, perché è nata la Cooperativa, abbiamo fatto tante cose e nonostante la situazione un po’ avvilente che c’è fuori, abbiamo costruito un bel gruppo e stiamo andando avanti. Speriamo che la penalizzazione venga abbattuta, sarebbe corretto che venga tolta completamente, però quantomeno abbattuta in maniera importante in modo tale che si possa andare via dall’Eccellenza il prima possibile”.