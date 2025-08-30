 Capo d'Orlando. Scovata una base di spaccio in un casolare abbandonato

Gianluca Santisi

sabato 30 Agosto 2025 - 09:38

Indagini in corso per risalire all'identità dei soggetti che gestivano l'attività criminale

CAPO D’ORLANDO – All’interno di un casolare abbandonato a Capo d’Orlando, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno scovato una vera e propria base di spaccio. All’esito di una perquisizione, infatti, sono stati trovati e sequestrati circa un chilogrammo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residui di droghe e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Sulla base del ritrovamento dello stupefacente, è stata avviata un’attività investigativa volta a risalire all’identità dei soggetti che gestivano la lucrosa attività criminale.

