Anni di violenze in casa. Arrestato un 46enne ucraino

Schiaffi, pugni, calci, insulti, minacce e vessazioni. Vittime della violenza di un 46enne ucraino sono state la moglie e i figli, che hanno subìto per anni. Due volte, addirittura, l’uomo ha afferrato per il collo e sollevato da terra la moglie e uno dei figli, impedendo loro di respirare per alcuni secondi. Un inferno dal quale, però, le vittime hanno trovato la forza di uscire, rivolgendosi ai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro.

L'uomo è stato arrestato, e posto ai domiciliari, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali.