Barcellona, nascondeva la droga in auto: arrestato 22enne

E' stato il fiuto del cane Indicha a permettere ai Carabinieri di trovare mezzo chilo di droga, nascosta nel bagagliaio dell'auto di un ventiduenne di Barcellona, arrestato per spaccio.

Da tempo i militari avevano notato movimenti sospetti in una precisa zona della cittadina, e ieri sono entrati in azione perlustruando l'area con l'aiuto delle unità cinofile di Nicolosi. Indicha ci ha messo poco a puntare l'auto del ventiduenne, parcheggiata davanti casa. Dentro il bagagliaio c'erano 250 grammi di hashish confezionati in panetti e 250 grammi di marijuana, in parte già confeziona in dosi. A casa del ragazzo c'era tutto l'occorrente per lo spaccio: tritaerba, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per lui è scattata la notte in cella in attesa della direttissima.