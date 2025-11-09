 Carcere Catanzaro, 6 morti in 6 mesi. Tra loro il messinese Lauria. Detenuti scrivono a Mattarella

Carcere Catanzaro, 6 morti in 6 mesi. Tra loro il messinese Lauria. Detenuti scrivono a Mattarella

Alessandra Serio

Carcere Catanzaro, 6 morti in 6 mesi. Tra loro il messinese Lauria. Detenuti scrivono a Mattarella

Tag:

domenica 09 Novembre 2025 - 07:00

La storia del giovane messinese, raccontata dalla madre che ora chiede giustizia, tra i casi nel dossier

Catanzaro – C’è anche il caso del messinese Ivan Lauria tra i sei decessi avvenuti nel giro di sei mesi al carcere di Catanzaro, dove i detenuti hanno preso carta e penna ed hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri della Giustizia e della Salute e alle procure competenti, per chiedere di verificare le condizioni in cui sono reclusi, soprattutto sotto il profilo sanitario.

Appello dei detenuti

Il dossier menziona i sei casi e indica molte criticità, ascritte alla gestione: farmaci consegnati in ritardo, visite mediche ridotte, medici irreperibili. Un grido dall’allarme, quello dei detenuti del penitenziario Ugo Caridi, un appello per le condizioni di dignità e assistenza che sono loro riconosciuti dalla legge.

Le condizioni del centro clinico sono al centro della denuncia dei detenuti, che secondo loro finisce per aggravare le patologie che li affliggono. Per questo si fa riferimento alle sei morti avvenute in sei mesi, tra luglio 2024 e gennaio 2025, tutte per arresto cardiaco, secondo il certificato dei medici del penitenziario.

Sei nomi, sei famiglie alla ricerca della verità

Antonino Pugliese, 45 anni;  Angelo Pino, 47 annui. Fatmir Dulla 57 anni, morto pochi prima della sua scarcerazione. Ancora: Ivan Claudio Covelli, 42 anni. Dopo un periodo di lavoro fuori dal penitenziario, è tornato all’interno della casa circondariale ed è deceduto. Damiano Ferraggine: 37 anni, deceduto lo stesso giorno del suo ingresso in carcere.

Ivan, morto a 28 anni

Poi il messinese Ivan Domenico Lauria, il più giovane di tutti: 28 anni, una vita intera davanti ancora a disposizione, dopo aver scontato la sua pena, per ricostruirsi una esistenza. Una speranza interrotta in circostanze che secondo la madre sono sospette.

Tempostretto ha raccolto lo sfogo della donna, il suo dolore e la sua denuncia, presentata insieme all’avvocato Giuseppe Ruggeri. La sua toccante vicenda è arrivata al Presidente della Repubblica, che le ha scritto per manifestarle la sua solidarietà.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La sanità in Sicilia e il nuovo caso Cuffaro: una classe politica da mandare a casa
Fondo De Pasquale in attesa del risanamento. “Era più pulito quando c’erano le baracche” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED