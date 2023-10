Carcere di Gazzi-polveriera? Direttrice smentisce aggressione - Tempostretto

Sciavicco chiarisce l'accaduto, dopo la denuncia del sindacato degli agenti

MESSINA – “Preme precisare, per onore di verità e nel rispetto dell’opinione pubblica, ma soprattutto per tranquillizzare tutti coloro che operano in carcere a vario titolo (volontari, insegnanti ) che la sottoscritta non ha subito alcuna aggressione. Più specificatamente, in occasione di una ordinaria visita ai reparti detentivi, qualche detenuto (uno in particolare), nel manifestare il proprio disagio, in relazione a situazioni personali, ha ecceduto nei toni, in maniera certamente inadeguata alla circostanza.”

Così la direttrice della casa circondariale di Gazzi Angela Sciavicco commenta la denuncia del sindacato Polizia di Giustizia, che ha segnalato i due episodi avvenuti qualche giorno fa nell’istituto. Episodi che nell’ultimo anno, a leggere le segnalazioni delle sigle degli operatori, sono state più numerose del passato.

Le scuse del detenuto

Pur tuttavia, si precisa che non sono state proferite minacce ed insulti nei riguardi della sottoscritta, alla quale viceversa l’interessato ha manifestato sentite scuse, anche perché parte delle problematiche che lo affliggevano hanno trovato pronta soluzione.

L’agente aggredita

Circa l’aggressione subita, in tutt’altra circostanza, da personale di polizia penitenziaria, cui va tutta la solidarietà della sottoscritta, espressa a nome dell’amministrazione, si assicura che saranno attivati tutti gli strumenti amministrativi/disciplinari/penali contemplati dalla normativa vigente.