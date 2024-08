“Carenza d’acqua a Massa San Giorgio per una comunità alloggio per anziani”

Il Coc è intervenuto due volte ma la struttura è costretta a comprare l'acqua per fa lavare gli ospiti. Crisi idrica anche ad Acqualadrone

MESSINA – Da dieci giorni a Massa San Giorgio si soffre la mancanza d’acqua. In particolare, da tre giorni non ne arriva nei rubinetti e a subire le conseguenze è soprattutto una comunità alloggio per anziani. Chi gestisce la struttura è costretto a comprare l’acqua per far lavare gli anziani. Il Coc, Centro operativo comunale, è stato allertato ed è intervenuto due volte con le autobotti, anche se da tre giorni si attende un nuovo intervento.

In ogni caso, mentre Messina aspetta risposte dalla Regione, se il problema dovesse continuare, serve una soluzione meno precaria per sopperire alla carenza. Nel frattempo, riceviamo una segnalazione pure da Acqualadrone. Sottolinea un cittadino: “In estate ci sono migliaia di villeggianti e, da giorni, viene erogata acqua solamente per un’ora al giorno. Ē stato segnalato più volte all Amam e al Coc, i quali hanno giustificato il disagio con un guasto prossimo alla riparazione”.

