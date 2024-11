Cavalcavia di Spadafora, arriva la gru. Poi il varo delle travi

La gru necessaria sbarcherà al porto di Milazzo, lavori nel vivo tra due settimane

A metà dicembre è previsto il varo delle travi in acciaio e il successivo 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ in un’area nella quale sono insediate diverse imprese. La speciale gru necessaria per i lavori finali è in arrivo al porto di Milazzo.

E’ quanto emerso ieri, nella sede del Cas, durante una 𝗿𝗶𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 insieme al sindaco di Spadafora, per il 𝗿𝗶𝗮𝘃𝘃𝗶𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝘃𝗮𝗹𝗰𝗮𝘃𝗶𝗮 𝟯, sull’autostrada A 20 Messina – Palermo.

Il cavalcavia era stato demolito a novembre 2020 perché in condizioni di degrado tali da non consentirne il recupero.