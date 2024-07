Cena di beneficenza a Rodia: “Padre Nostro… Padre di Tutti” sostiene famiglie in difficoltà

uccesso per l'evento che ha unito divertimento e solidarietà, con il ricavato devoluto a sostegno di famiglie indigenti

MESSINA – La stagione estiva non è solo tempo di mare e relax, ma anche di occasioni per stare insieme e per aiutare chi ne ha più bisogno. Con questo spirito, il gruppo “Padre Nostro… Padre di Tutti” ha organizzato una cena di beneficenza presso un noto ritrovo. L’evento, che ha riscosso un grande successo di partecipazione, è nato dal desiderio di unire divertimento e solidarietà, raccogliendo fondi per sostenere le famiglie in difficoltà che il gruppo segue mensilmente.

Purtroppo, le problematiche legate al disagio e alla povertà colpiscono sempre più famiglie nella nostra città, rendendo necessario un impegno concreto per contrastare queste difficoltà. La cena si è svolta in una splendida location con terrazza sul mare, offrendo ai presenti un’occasione per sfuggire alla calura estiva e godere di un panorama mozzafiato. La musica e la convivialità hanno creato un’atmosfera di festa e di condivisione.

Oltre al piacere di stare insieme, la serata è stata anche un’occasione per sensibilizzare i presenti sulle attività pastorali e di evangelizzazione dell’associazione “Padre Nostro… Padre di Tutti”, attraverso la distribuzione delle “Caramelle di Dio”. L’evento si è concluso con la consapevolezza che, anche attraverso gesti semplici come una cena condivisa, si può fare la differenza per il bene della comunità. Un ringraziamento speciale è andato ad Antonino Scionti, per la sua generosità e per aver devoluto il ricavato del coperto a favore delle famiglie indigenti. L’iniziativa del gruppo “Padre Nostro… Padre di Tutti” è un un monito a non dimenticare chi ha bisogno e a fare la nostra parte per costruire una comunità più solidale e inclusiva.