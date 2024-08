Cerignola-Messina, Frisenna: “Impariamo dagli errori, serva da esperienza”

Dalla sala stampa del "Monterisi" le dichiarazioni del calciatore e del direttore operativo Angelo Costa. Modica senza voce non si presenta

CERIGNOLA – Dopo la sconfitta per due reti a zero subita dal Messina, in sala stampa al “Domenico Monterisi” si presenta Giulio Frisenna e il direttore operativo Angelo Costa. Non parla mister Giacomo Modica, senza voce al termine della partita, e ricordiamo che tra mezz’ora circa si chiuderà la finestra di mercato. Al Messina manca un tassello, a sentire le parole di Modica di settimana scorsa, e facendo i conti con l’arrivo ultimo di Petrucci. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone probabilmente starà lavorando anche adesso e ricordiamo che se non dovesse arrivare nessuno entro la mezzanotte bisognerà cercare eventuali rinforzi tra i calciatori rimasti senza contratto.

Le dichiarazioni dei tesserati del Messina

Giulio Frisenna, centrocampista del Messina: “Oggi abbiamo preso il gol viziato da un fallo precedente a nostro parere, ma dobbiamo evitare gli errori di questa sera e la sconfitta deve servirci da esperienza. La squadra è giovane, è vero, ma giochiamo bene e dobbiamo imparare dagli errori per non ripeterli. Tra compagni ci aiutiamo tutti a vicenda e siamo tutti disponibili. Sono ragazzi forti che si sacrificano per la maglia, sta a noi ora creare un bel gruppo e fare bene per la città, i nostri tifosi e questa gloriosa maglia”.

In conferenza stampa anche Angelo Costa, direttore operativo del Messina: “Il Cerignola è una squadra ambiziosa e ben organizzata, siamo stati ingenui sul primo gol e il secondo è viziato da un fallo su Rizzo poco prima. Il calcio ci insegna che esistono anche queste cose, noi comunque in campo abbiamo fatto una buona prestazione palleggiando per tanti minuti e siamo stati anche sfortunati. Il risultato è negativo, ma la prestazione è stata buona nel complesso”.

