Cesta del buon pastore, la grande risposta di Messina: donati 4.250 prodotti per bambini - Tempostretto

Raccolti nelle trenta farmacie aderenti, andranno alle famiglie in difficoltà

MESSINA – La città dello Stretto ha risposto presente all’iniziativa di solidarietà organizzata da Terra di Gesù Onlus, Federfarma e Ordine dei Farmacisti Messina. Le ceste collocate nelle trenta farmacie aderenti alla “Settimana di raccolta della cesta del buon pastore” hanno consentito di raccogliere 4.250 confezioni di prodotti per la prima infanzia, che saranno consegnati alle famiglie disagiate del territorio. I beni andranno a infatti sostenere il “Progetto Prima Vita” del Centro Buon Pastore, ma anche il Cirs Messina, il Centro “Aiuto alla Vita – Vittorio Guarenghi” e il popolo ucraino tramite il gruppo di padre Giovanni Amante.

Soddisfatto Francesco Certo, presidente dell’Associazione Terra di Gesù: “Ringrazio i farmacisti che tanto si sono adoperati per incrementare le donazioni, le decine di volontari ,le realtà aggregative che hanno sostenuto la raccolta, le migliaia di benefattori. Il numero di beni raccolti conferma Messina capitale della solidarietà e permetterà di aiutare i bambini poveri, purtroppo in tragico aumento, per almeno tre-quattro mesi”. Il presidente dell’associazione Terra di Gesù ha ricordato che “la cesta del buon pastore” è comunque attiva tutto l’anno, “permettendo di aiutare perennemente l’infanzia in difficoltà”.

