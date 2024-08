“Chi ha abbattuto l’albero in via Cesare Battisti?”

"Adagiato", si fa per dire, sul marciapiede e su uno scivolo per disabili: in molti lo hanno segnalato nella serata di ieri

MESSINA – Un’auto, un abbattimento volontario, o il maltempo? Se lo sono chiesti in tanti nelle scorse ore, passeggiando sulla via Cesare Battisti, arrivati quasi all’incrocio con la via I Settembre. Uno degli alberi a bordo strada si è “adagiato” al suolo, andandosi a stendere sullo scivolo per disabili, proprio davanti alle strisce pedonali. Un peccato soprattutto per l’albero, apparso distrutto e sofferente. Ma la domanda resta la stessa che ci hanno posto molti lettori: chi l’ha abbattuto?