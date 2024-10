Chiusa la passerella tra Nizza e Alì Terme, transito interrotto sulla Ss114

Il torrente Nisi è in piena. Disposto lo stop al passaggio delle auto

NIZZA DI SICILIA – Impraticabile a causa della piena del torrente Nisi la passerella provvisoria realizzata tra Nizza e Ali Terme. Per questo motivo, l’Anas ha fermato il transito dei mezzi fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Al momento, dunque, è interrotto il collegamento sulla Ss114. Sempre a Nizza di Sicilia è esondato il torrente Landro, trascinando fango e detriti sulla via Umberto I e sul lungomare. Sul posto già al lavoro i mezzi inviati dal Comune.