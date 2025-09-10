“Cibo autentico”, a San Pier Niceto un laboratorio sulla fermentazione del cibo

Domenica 14 settembre un'esperienza che riscopre la cultura secolare dellla preparazione e conservazione del cibo

SAN PIER NICETO – Per domenica 14 settembre, nella cornice della campagna di San Pier Niceto, l’associazione Crafting Roots – Radici Creative Aps organizza un laboratorio sulla fermentazione del cibo: dalla materia cruda al prodotto fermentato pronto da essere consumato senza cottura. Un’esperienza che unisce cultura secolare, studi ancestrali sulla preparazione e conservazione del cibo, e scoperta verso alimenti e tecniche internazionali. L’evento, guidato dalla dietologa Enrica Rotondo, offrirà un’immersione pratica e teorica nel mondo affascinante dei fermentati, come kefir di latte e d’acqua, kombucha, crauti, kimchi, oltre a bevande naturali, germogli e rejuvelac.

L’obiettivo è condividere i granuli di kefir e gli scooby di kombucha, scambiarsi segreti e tecniche per realizzare fermentazioni di qualità, e degustare insieme quanto preparato. Durante il laboratorio si approfondiranno i benefici nutrizionali di questi alimenti crudi, al loro stato iniziale, con un approccio pratico che toccherà anche il lievito madre e formaggi vegani a base di rejuvelac. L’evento rientra nel programma Erasmus+ promosso e finanziato dall’Unione Europea.

L’esperienza si concluderà con un pranzo collaborativo, in cui si degusteranno i prodotti realizzati durante il laboratorio, accompagnati da specialità fornite dalla Cooperativa Pianeta Verde, per celebrare il gusto autentico e salutare della fermentazione. L’evento si svolgerà giorno 14 settembre dalle ore 10 alle ore 16. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: mail associationcraftingroots@gmail.com