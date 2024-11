Cibo conservato male in un locale: multa di 6mila euro, i Nas chiedono la chiusura

La carne cruda era lasciata insieme agli alimenti cotti e mancavano anche le normali autorizzazioni. La scoperta in un comune jonico

I carabinieri della compagnia di Messina Sud e del Nas di Catania hanno riscontrato, all’interno di un locale in un comune della riviera jonica, gravi carenze igienico-sanitarie tali da chiederne la chiusura. All’interno del ristorante non venivano applicate in maniera corretta le procedure dell’autocontrollo alimentare, arrivando a non separare in maniera adeguata i cibi cotti dalla carne cruda, rischiando eventuale contaminazione.

I carabinieri hanno anche scoperto che l’attività era stata avviata senza le giuste autorizzazioni. Per questo è stata inoltrata la proposta di chiusura dell’attività all’Asp di Messina in qualità di autorità sanitaria competente. Il titolare del ristorante è stato anche multato per 6mila euro.