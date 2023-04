Cibo, musica e attenzione per il territorio: ecco lo "Street food" di primavera a S. Teresa VIDEO - Tempostretto

La manifestazione (dal 4 al 7 maggio prossimi) è stata presentata nel palazzo municipale

Di Carmelo Caspanello (montaggio Matteo Arrigo)

S. TERESA DI RIVA – Cibo di strada. E non solo. Questa mattina è stato presentato lo Street food di primavera che avrà luogo a S. Teresa di Riva dal 4 al 7 maggio prossimi. I 27 stand saranno allestiti in via Roma, una strada parallela alla Statale 114. L’inaugurazione è in programma giovedì alle 18. Ogni sera alle 21 sono previsti degli appuntamenti musicali. Sabato 6 e domenica 7 gli espositori saranno aperti anche la mattina dalle 11, 30 alle 15. Nei quattro pomeriggi che vanno dal 4 al 7 sarà possibile visitare le “casette” dalle 18 all’1. Alla presentazione, nel palazzo municipale di S. Teresa di Riva, sono intervenuti Mariella Di Bella, vicepresidente del Consiglio comunale; Andrea Ipsaro Passione, responsabile eventi Messina Street Food Fest; il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice; Alberto Palella, presidente Confesercenti Messina e amministratore unico di Eventivamente e ideatore del format; l’assessore al Turismo e Spettacoli Ernesto Sigillo e Carlo Spanò, executive manager di Eventivamente. “Cibo, spettacoli, ma anche e soprattutto territorio”, tiene a precisare il presidente di Confesercenti Palella. “Abbiamo riscosso, recentemente, un buon successo a Patti – aggiunge – a Messina (dove quest’anno avremo un doppio appuntamento, in centro e a Capo Peloro) la manifestazione è collaudata e sono certo che anche a S. Teresa di Riva, dove stiamo registrando un’ottima accoglienza, il risultato sarà ottimo. I segnali sono tutti positivi. Lo Street food rappresenta un sussulto per l’economia locale”. (Nel servizio video limmagini della presentazione e le interviste integrali al presidente confesercenti Palella, al sindaco Danilo Lo Giudice e all’assessore Ernesto Sigillo).