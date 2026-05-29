 Ciclone Harry, c'è il riconoscimento dell’eccezionalità del maltempo

Ciclone Harry, c’è il riconoscimento dell’eccezionalità del maltempo

Redazione

Ciclone Harry, c’è il riconoscimento dell’eccezionalità del maltempo

venerdì 29 Maggio 2026 - 07:30

Il ministro Lollobrigida firma i decreti che danno il via libera al piano d'emergenza

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato i decreti che riconoscono il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi legati al ciclone Harry, che tra gennaio e febbraio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. Il provvedimento consente l’attivazione degli interventi previsti dal decreto-legge 27 febbraio 2026 relativo all’emergenza provocata dal ciclone Harry.

Danni dal maltempo, che succede dopo il decreto

“Il Governo – ha sottolineato Lollobrigida – è al fianco delle Regioni e delle imprese agricole e interviene con strumenti concreti, non solo con una strategia di lungo periodo, ma anche con misure tempestive per affrontare eventi improvvisi come quelli causati dal ciclone Harry, garantendo agli imprenditori il sostegno necessario per ripartire”.

Ciclone Harry, quali sono i fondi

Le dotazioni finanziarie saranno garantite dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale con 111,2 milioni di euro per l’anno 2026, destinati al sostegno delle imprese agricole e ittiche danneggiate, con particolare riferimento alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali, assicurando risposte rapide e concrete a un comparto strategico per la tenuta economica e sociale dei territori colpiti.

Un commento

  1. Messina Dis-Servizi (gruppo telegram e whatsapp) 29 Maggio 2026 17:31

    Dopo appena 4 mesi. Con calma, eh…

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