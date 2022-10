Ciclovia Parchi Sicilia, una pedalata ecologica per inaugurare il nuovo percorso - Tempostretto

Primo evento domenica a Giardini Naxos. Due i percorsi: uno per famiglie e l'altro per sportivi

GIARDINI NAXOS – Si terrà domenica 23 ottobre 2022 alle ore 9.30 l’inaugurazione ufficiale della Ciclovia Parchi Sicilia, un progetto nato in seno all’Asd EtnaTribe Extreme e patrocinato dalla Regione Siciliana che mira a valorizzare il turismo locale collegando i quattro parchi naturalistici dell’isola: Etna, Alcantara, Nebrodi e Madonie. Per questa prima tappa simbolica realizzata con il patrocinio del Comune di Giardini Naxos ci saranno due 2 percorsi, che partiranno da piazza Apollo Archegeta, in prossimità di viale Jannuzzo 23, a Recanati. Il primo tragitto di 6 km, con difficoltà bassa, è stato pensato soprattutto per appassionati e famiglie, tanto che alla fine ai bambini che parteciperanno verrà consegnato un diploma di piccolo Ambasciatore del Turismo Sostenibile, mentre il secondo di difficoltà media costruito su 23 km di pedalata è destinato agli sportivi.

Una proposta per gli amanti del viaggiare lento

“Questa rappresenterà l’occasione per apprezzare le bellezze che la natura ci offre – spiega Massimo Scalia, fautore dell’iniziativa e istruttore nazionale di mountain bike – ma anche l’opportunità, dopo due anni così difficili, di tornare a trascorrere una mattinata insieme”. L’interesse per il cicloturismo si è sviluppato in Scalia dopo aver viaggiato in lungo e in largo per l’Italia, è così che ha deciso di dar vita a un modello di slow tourism che permetta al viaggiatore di ammirare in maniera del tutto ecologica i diversificati paesaggi siculi. “Ho capito – aggiunge – che i turisti provenienti dall’Europa apprezzano il viaggiare lento, così da siciliano amante del proprio territorio ho deciso di promuovere una tipologia di vacanza che fosse rispettosa della natura e allo stesso tempo mettesse al centro di tutto le esigenze del singolo. In sella alla propria bicicletta, si può osservare infatti un buon 70% in più delle meraviglie che la nostra terra offre rispetto a percorrere lo stesso tragitto in macchina. In questo modo, ho tracciato diversi percorsi, nella zona Orientale e Occidentale dell’isola, attraverso i quali ho imparato ad apprezzare la flora e la fauna locale, come ad esempio i tanti daini presenti sul territorio delle Madonie”.

Cinque tappe che uniscono 4 parchi naturalistici

Pur trovandosi nella stessa regione, i quattro parchi naturalistici presentano infatti caratteristiche diverse, così per unirli fra loro è stato pensato a un tour in cinque tappe con partenza da Giardini Naxos, che attraversa Randazzo, Cerami, Petralia Sottana, Isnello per concludersi a Cefalù. Pedalando attraverso borghi medievali e paesini dell’entroterra si potrà quindi rivivere la Sicilia di un tempo e gustare le eccellenze enogastronomiche locali. “La scelta di coinvolgere grandi e piccini – conclude – è parte di un progetto più ampio che sto sviluppando per la Ciclovia Parchi Sicilia, volto a indicare i tratti percorribili in massima sicurezza da tutta la famiglia, per una vera e propria vacanza family bike”.

Il tour completo

Inoltre, dal 27 al 30 ottobre, sarà possibile prendere parte al tour completo in quattro tappe insieme a tre ospiti d’eccezione: Giovanni Visconti, vincitore per tre volte dei campionati italiani di ciclismo su strada; Roberto Reverberi, direttore sportivo della Bardiani CSF-Faizanè e Filippo Fiorelli, vincitore del Trofeo Poreč 2021. A capitanare il gruppo sarà l’“intellettuale del pedale”, Paolo Alberati ex ciclista professionista su strada e MTB, allenatore e procuratore di atleti professionisti, promotore del Parco ciclistico dell’Etna, giornalista e scrittore.