Galati dopo il ciclone Harry: “Le nuove barriere hanno mitigato i danni” VIDEO

Anche i massi posizionati lo scorso anno a Mili Moleti hanno protetto le abitazioni più esposte

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “I danni ci sono stati e non possiamo sottovalutarli, però piangiamo un po’ meno rispetto ai nostri vicini”, dichiara la referente del comitato “Salviamo Galati Marina”, Giulia Ingegneri, riferendosi alla devastazione subita nei paesi più a sud e sulla riviera ionica.

Le abitazioni danneggiate a Galati

Diverse abitazioni e garage si sono allagati. La sabbia ha invaso giardini, cortili e cantine. Alcune attività commerciali hanno subito danni alle strutture esterne. Muretti crollati e recinzioni spazzate via dal vento e dalla furia delle onde. I danni ci sono stati e alcuni cittadini hanno richiesto l’intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Le nuove barriere, però, hanno evitato il peggio.

Le nuove barriere hanno evitato il peggio

Le mareggiate degli scorsi anni avevano lasciato ferite molto più profonde nel villaggio rivierasco. L’ultima esattamente un anno fa: proprio il 20 gennaio del 2025. Anche il ciclone Harry ha lambito diverse proprietà che si affacciano sul mare, ma le barriere posizionate sulla spiaggia a partire dal 2022 hanno mitigato i danni.

Il nuovo progetto da un milione e mezzo

Gli interventi per contrastare l’erosione costiera a Galati Marina e Mili Moleti non sono ancora finiti. Il Comune di Messina sta per avviare i lavori per la rifunzionalizzazione dei pennelli ripascitori. Si tratta di un progetto da più di un milione e mezzo di Euro. “Saranno ripristinati i pennelli nella forma e nelle dimensioni originarie per garantire una maggiore protezione dalle mareggiate. È inoltre previsto il livellamento e la ridistribuzione della sabbia presente, al fine di aumentare la compattezza e la resistenza meccanica della costa all’azione del moto ondoso”, ha spiegato l’assessore Francesco Caminiti.

Contemporaneamente verranno avviati anche i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione del lungomare di Acqualadrone sul litorale opposto.

