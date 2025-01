Cimiteri di Messina. Minutoli: “Progetti in corso per 15mila posti salma”

L’assessore replica ai consiglieri della Lega e fa il punto sulle opere

“I consiglieri della Lega dovrebbero prima avere sapere quante salme entrano in deposito e poi valutare se le richieste di tumulazione nei vari cimiteri possano essere soddisfatte in tempo reale o meno. Solo a gennaio sono state accolte circa 200 salme”.

L’assessore Massimo Minutoli replica ai consiglieri Cosimo Oteri, Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo, che ieri avevano criticato la gestione dei cimiteri.

“E’ chiaro – prosegue – che la disponibilità dei posti va ricercata in tutti i Cimiteri cittadini tenendo conto di dovere recuperare i posti già esistenti, soggetti a scadenza delle concessioni oppure procedendo al recupero dei tumuli o loculi in abbandono e non reclamati da alcun avente diritto. Stessa situazione vale per le Cappelle gentilizie esistenti che versano in stato di abbandono. Tutto questo comporta tempi abbastanza lunghi per la definizione delle procedure, dalla pubblicazione degli avvisi di decadenza, alle verifiche successive e alla predisposizione degli atti amministrativi e tecnici con relativa acquisizione di parere degli uffici nel rispetto dei termini di legge, appare chiaro che la tempistica si allunga. Nel frattempo, occorre garantire l’attività ordinaria che, ahimè, va avanti.

Proprio per la gestione corrente, nel corso del 2024 sono stati effettuati avvisi quadrimestrali per la concessione di posti nei vari Cimiteri cittadini, l’ultimo è in fase di completamento con l’assegnazione di circa 150 posti grazie al lavoro di recupero delle tombe esistenti e senza considerare gli ampliamenti in fase di realizzazione. Il primo avviso per le tumulazioni per il 2025 sarà a breve pubblicato e si potrà procedere alle ulteriori assegnazioni per dare degna sepoltura alle salme giacenti in deposito. Quindi, nulla di increscioso nelle situazioni esistenti ma, semplicemente, e ne siamo consapevoli, occorre una accelerazione ai programmi dell’Assessorato che solamente attraverso le nuove assunzioni è stato possibile ottenere”.

Minutoli ricorda che nel 2018 l’ampliamento dei cimiteri era fermo. “Servono progetti, poi trovare i soldi e poi la procedura tecnico amministrativa, da parte della macchina organizzativa degli uffici”.

Le attività

Ecco le attività avviate per ottenere maggiori posti per le sepolture e limitare i tempi di attesa delle salme in deposito:

1. “Progettazione esecutiva di un nuovo Palazzo Funerario con tipologia di cellari a più livelli in zona G per 3.640 posti-salma oltre 1.397 in variante per un totale di 5.037 posti-salma.

– (affidamento in Concessione) – Importo complessivo dell’investimento: € 6.941.422.

Sono stati consegnati anticipatamente 490 loculi disponibili, già collaudati staticamente e assegnati. I lavori attualmente sono fermi per problemi dell’impresa aggiudicataria del Project Financing. L’amministrazione ha già avviato le interlocuzioni con i responsabili ed in caso di mancato inizio lavori a breve, sarà avviata la procedura di rescissione in danno, per gravi ritardi nell’esecuzione lavori anche se la procedura è comunque lunga e complessa tenendo conto che si tratta anche di appalto in concessione.

2. “Ampliamento del Cimitero di Faro Superiore”con una previsione di circa 3.900 posti salma;progetto di finanza per l’importo di € 7.700.000 per il quale è stato predisposto il contratto il cui schema è già stato sottoscritto dall’aggiudicatario in data 2 luglio 2024 e in data 17 dicembre 2024 il rup ha trasmesso al dirigente il contratto in forma definitiva completo di tutta documentazione. Siamo nella fase della Stipula del contratto per l’avvio delle progettazioni esecutive e dei lavori con tutte le attività connesse.

3. “Ampliamento del Cimitero di San Paolo Briga” con una previsione di circa 2.800 posti salma. Progetto di Finanza per l’importo di € 7.145.000. E’ stata già avanzata una proposta che è in fase di valutazione.

4. “Zona I “giardinetti” con una previsione di circa 1.536 posti salma;progetto di finanza per l’importo di € 3.433.360 per il quale è stata incardinata in piattaforma la gara per l’aggiudicazione con data di scadenza presentazione dell’offerta il 22 gennaio 2025.

5. “Ampliamento del Cimitero di Castanea” Stralcio con una previsione di circa 1.034 posti salma con un’intervento stimato per l’importo di € 4.054.902. E’ stato già rilasciato il parere Vinca con decreto Arta in data 13 dicembre 2024 al progetto esecutivo. Si stanno predisponendo il bando ed il disciplinare di gara mentre si sono avviate le procedure di esproprio in attesa degli ulteriori step amministrativi per la definizione dell’appalto da mettere a gara al reperimento delle risorse.

6. “Ampliamento del Cimitero di Granatari” con una previsione di circa 400 posti salma già in fase di prossimo avvio dei lavori.

Gestione dei servizi

Inoltre il 24 dicembre 2024 è stata pubblicata la gara d’appalto per la “Gestione dei servizi cimiteriali di Polizia Mortuaria nei 17 cimiteri comunali di Messina per la durata di 36 mesi” per l’importo complessivo di gara di € 5.394.468 e la cui scadenza è fissata al 3 febbraio 2025.

Nell’ambito del disciplinare di gara, proprio per agevolare l’individuazione delle disponibilità e catalogare le posizioni geolocalizzate nei vari Cimiteri cittadini, tra le proposte migliorative ad integrazione dei servizi richiesti dal capitolato, che non dovranno comportare aumento di costi per la stazione appaltante, è previsto il Servizio di censimento, rilevamento dati, mappatura e georeferenziazione degli spazi cimiteriali (tumuli, celle, campi d’inumazione e aree del cimitero).

Per quanto concerne l’individuazione di aree esterne agli attuali confini Cimiteriali – conclude Minutoli – la linea di questa Amministrazione, ultimate le procedure di ampliamento in corso, è quella di non ampliare ulteriormente i Cimiteri con ulteriore consumo di suolo ma ricorrere alle procedure di recupero e riassegnazione delle posizioni esistenti”.