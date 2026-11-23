Il circolo PRC "Lidia Menapace - Riviera Jonica" attacca l'Amministrazione: "E' tempo di fare chiarezza"

S. TERESA – A distanza di anni dall’avvio del project financing per l’ampliamento del cimitero del centro di S. Teresa, il progetto continua a richiedere modifiche e correzioni. A inizio mese il Comune ha approvato una nuova trasformazione strutturale delle cappelle del blocco A1, già interessato nel 2023 da una precedente variante. Le nuove opere saranno realizzate a carico della concessionaria e senza ulteriori esborsi per il Comune, ma resta per il Circolo PRC Lidia Menapace – Riviera jonica messinese resta un dato di fondo: “La concessione prevede che i costi dell’investimento e il profitto d’impresa vengono recuperati attraverso la vendita dei loculi e dei servizi connessi, con un onere che ricade in ultima istanza sui cittadini. Per questo l’assenza di spese per il bilancio comunale non equivale necessariamente all’assenza di costi per la comunità.



Il circolo del Partito di Rifondazione Comunista, attraverso la segretaria Stefania De Marco, pone dunque una questione: La concessione affidata alla C.A.E.S. Società Cooperativa ha davvero risolto i problemi che avrebbe dovuto affrontare?

L’iter di realizzazione del project financing

Nel 2014 il Comune aveva commissionato un piano regolatore per l’ampliamento del cimitero, costato circa 25 mila euro. Quel progetto fu però accantonato e, nel 2018, si scelse la strada del project financing per affrontare la cronica carenza di loculi. La gara fu aggiudicata alla C.A.E.S. Società Cooperativa di Pace del Mela; il progetto esecutivo venne approvato dalla Giunta municipale il 5 dicembre 2019, i lavori iniziarono nel maggio 2020 e successivamente furono completati gli 80 loculi del blocco A2.

“La disponibilità di quei posti, tuttavia, non fu sufficiente a evitare una situazione di grave carenza. Già nell’ottobre 2021 il sindaco dovette intervenire con un’ordinanza urgente, disponendo la requisizione temporanea di loculi assegnati “in vita” dalla concessionaria per garantire nell’immediato una degna sepoltura ai defunti”, sottolinea il Circolo PRC.

“Subito dopo, l’amministrazione comunale decise di finanziare con oltre 60 mila euro di risorse proprie, cioè dei cittadini, la realizzazione di 35 nuovi loculi prefabbricati. Paradossalmente, l’intervento reso necessario dall’emergenza igienico-sanitaria provocata dall’impossibilità di procedere agli ordinari seppellimenti fu affidato, tramite affidamento diretto, proprio alla stessa C.A.E.S. che gestiva la concessione. Ma se il project financing era stato scelto per superare l’emergenza, perché il Comune è dovuto intervenire nuovamente con proprie risorse per garantire un servizio essenziale? A pagare non è stato soltanto il bilancio comunale. La costruzione dei nuovi loculi ebbe infatti un effetto diretto sulle tariffe, che aumentarono di quasi il 25%. Il Comune motivò l’adeguamento con il costo sostenuto per la realizzazione delle nuove strutture e calcolò le tariffe in modo da recuperare la spesa sostenuta”, aggiunge la segretaria De Marco.

L’aumento del costo dei loculi

Nel 2011 il costo era di 1.900 euro per un loculo di prima fila, 2.350 euro per la seconda e la terza fila e 1.525 euro per la quarta e la quinta. Nel marzo 2022 la Giunta stabilì per i 35 nuovi loculi una tariffa di 2.350 euro per la prima fila, 2.900 euro per la seconda e la terza e 1.900 euro per la quarta e la quinta.

Ma quanto costano attualmente i loculi, oggi gli unici disponibili, realizzati dal CAES che ne gestisce direttamente la vendita? Compresa IVA si arriva a 2.860 euro per la prima fila, 3.355 euro per la seconda e la terza e 2.447,50 euro per la quarta fila. A questi importi vanno aggiunte le spese di tumulazione, l’allaccio della lampada votiva e il canone annuo, per un totale di circa 180 euro.

Va da sé che per molte famiglie si tratta di una spesa difficilmente sostenibile, soprattutto perché arriva in uno dei momenti più dolorosi e imprevedibili della vita. E va da sé che i redditi delle famiglie non sono tutti uguali.

“L’affidamento della gestione e della vendita a una ditta privata ha quindi comportato un aumento del costo dei loculi compreso tra il 40% e il 60%, in base della fila, rispetto alle tariffe del 2011. Un incremento interamente sostenuto dai cittadini, mentre il bilancio comunale non è stato esente da ulteriori spese, avendo dovuto finanziare in emergenza la costruzione di altri loculi”, evidenzia il Circolo PRC Lidia Menapace.

I servizi previsti e non forniti

“Ma la cosa scandalosa è che a fronte di costi certi non vengono forniti i servizi previsti. Torniamo al caso degli ascensori, che a distanza di quasi dieci anni non risultano ancora realizzati. È un fatto che non riguarda soltanto un’opera incompiuta. Riguarda il diritto delle persone più fragili ad accedere in condizioni dignitose a un luogo che appartiene alla memoria e agli affetti di tutta la comunità. Accanto alle responsabilità del concessionario esiste una questione che riguarda direttamente il Comune. Affidare un’opera pubblica a un privato non significa rinunciare al controllo. L’amministrazione ha il dovere di vigilare sull’esecuzione della concessione, verificare il rispetto degli impegni assunti e tutelare l’interesse pubblico. Quando un progetto nato per risolvere un problema pubblico richiede continui correttivi, genera nuovi costi e lascia incompiute le opere previste, è legittimo chiedere conto dei risultati raggiunti e delle responsabilità maturate. Perché, alla fine, il conto lo stanno pagando i cittadini”, conclude Stefania De Marco.