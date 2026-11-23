A denunciare l’accaduto è Emanuele Maurotto, consigliere della V Circoscrizione, che chiede una verifica di tutti gli alberi presenti lungo la strada

MESSINA – Ancora un albero caduto in Via Umberto Terracini, dopo un episodio simile registrato lo scorso mese di settembre. Una situazione che le criticità della zona, con rischi per automobili e pedoni. A denunciare l’accaduto è ancora una volta Emanuele Maurotto, consigliere della V Circoscrizione. “Quanto accaduto oggi in Via Umberto Terracini – dice Maurotto – non può più essere derubricato a semplice fatalità o maltempo”. Il consigliere parla di una “situazione ampiamente nota, che mette seriamente a repentaglio l’incolumità della cittadinanza”.

“Nonostante le innumerevoli note trasmesse, le continue sollecitazioni e i sopralluoghi effettuati nel tempo da tutte le forze politiche, la condizione dell’alberatura è rimasta sostanzialmente invariata”, commenta amaramente Maurotto. “Ho già provveduto a inoltrare un’ulteriore nota formale agli uffici competenti per chiedere non soltanto la rimozione immediata del fusto caduto, ma soprattutto una verifica tecnica complessiva sullo stato di salute e di stabilità di tutti gli alberi presenti lungo l’arteria, seguita da un piano di potatura e messa in sicurezza definitivo. La sicurezza dei cittadini non può attendere il prossimo crollo”, conclude il consigliere dalla V Circoscrizione.