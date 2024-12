Cinema e opera, Messina Film Festival nel segno di Zeffirelli

Continua l'ottava edizione e martedì confronto a distanza con il regista Giuseppe Tornatore

MESSINA – In corso l’ottava edizione del Messina Film Festival – Cinema & Opera, in programma fino al 7 dicembre. Dalla mostra originale “I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli” (nella foto i due sul set del “Giovane Toscanini” con Liz Taylor) al Museo “Accascina”, curata da Ninni Panzera, direttore artistico del Messina Film Festival, alla chiusura con lo spettacolo “Relazione pericolose” interpretato da Stefania Sandrelli. La mostra è visitabile fino al 7 dicembre gratuitamente.

Martedì 3 dicembre, alle 18.30, alla Laudamo, è in programma invece il dialogo tra il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, in collegamento video, e il critico cinematografico Franco Cicero. Seguirà la visione del film “Stanno tutti bene” di Tornatore con Marcello Mastroianni.

Il cuore del festival è il concorso internazionale dei cortometraggi, che hanno come tema quello della lirica e le cui proiezioni si svolgono alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele. Risultano 16 i lavori valutati da una giuria composta dai registi Fabio Mollo (presidente) e Anne-Riitta Ciccone e Leti Dafne, cantante lirica e rap. L’ingresso è gratuito.

ll programma di oggi

Oggi il programma continua alla sala Laudamo.

ore 16.00 Sala Laudamo

ore 10.30 Sala Laudamo

Callas forever (2002) di Franco Zeffirelli con Fanny Ardant, Jeremy Irons (110′)

Il barbiere di Siviglia (1946) di Mario Costa con Ferruccio Tagliavini, Tito Gobbi (86′)

ore 17.45 Sala Laudamo

Karaoke (Fr 2024) di Stéphane Ben Lahcene con Michèle Laroque, Claudia Tagbo (89′) (prima italiana)

ore 19.30 Sala Laudamo

Opera spot. L’opera lirica nella pubblicità

ore 19.45 Sala Laudamo

Leti Dafne in R.I.P Callas (Mi farai impazzir) (5:29)

Leti Dafne in Rigoletto L’opera lirica raccontata in due minuti in rap (2′)

ore 20.00 Sala Laudamo

Rossini! Rossini (1991) di Mario Monicelli con Sergio Castellitto, Philippe Noiret (134′)

Il programma integrale delle proiezioni dei corti si trova sul sito della rassegna.

Il premio “Emi Mammoliti”

Al miglior cortometraggio sarà assegnato il premio Emi Mammoliti, colonna della saletta “Milani” e di Taormina Arte, ed è previsto anche un Premio speciale della giuria.

