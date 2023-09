Cinquefrondi. Le fiamme avevano circondato la sua abitazione, anziano salvato dai carabinieri - Tempostretto

I militari, una volta entrati nell’abitazione, circondata dalle fiamme, hanno messo al riparo l’anziano che era tra i fumi sviluppati dal rogo

CINQUEFRONDI – I carabinieri della Compagnia di Taurianova, in seguito ad una telefonata giunta alla centrale operativa, nei giorni scorsi in contrada Busale a Cinquefrondi, hanno salvato un uomo anziano in una abitazione circondata dalle fiamme. I militari, una volta entrati nell’abitazione, hanno messo al riparo l’anziano che era tra i fumi sviluppati dal rogo, portandolo al posto di medicazione allestito dal 118

L’anziano, una volta riaccompagnato a casa, dopo che le fiamme erano state domate e l’aria messa in sicurezza, ha ringraziato i carabinieri, confessando loro che da giovane avrebbe voluto fare anche lui il carabiniere. Per spegnere l’incendio, oltre a personale ai Vigili del Fuoco e personale di Calabria Verde, è stato necessario anche l’intervento di un elicottero con cestello che, per quasi due ore, ha fatto la spola fra Busale e l’invaso di Galatro