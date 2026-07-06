Clima da estate mediterranea piena, temperature nella norma fino a mercoledì

Meteo Messina. Lieve aumento ma nessun caldo intenso

METEO MESSINA – Dopo i temporali che hanno interessato lo Stretto di Messina tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, come anticipato la scorsa settimana, le condizioni atmosferiche sulla città peloritana sono tornate alla tipica estate mediterranea, degli anni ’70 e ’80.

I cumulonembi sviluppati in quei giorni hanno svolto un ruolo fondamentale. Attraverso potenti correnti ascensionali hanno “risucchiato” verso l’alta troposfera l’aria calda e umida accumulata nei bassi strati, favorendo un ricambio atmosferico e una sensibile riduzione del contenuto di vapore acqueo nell’aria.

Temperature in lieve aumento, ma nessun caldo intenso

Da oggi fino a buona parte della settimana Messina godrà di temperature perfettamente nella media stagionale, per il mese di luglio, con massime generalmente comprese tra +29 e 30°C (localmente fino a 31°C nelle ore più calde) e minime intorno ai 22-23°C.

Queste valori rappresentano la norma climatica per la città, senza eccessi di calore africano. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili nubi innocue di passaggio sullo Stretto da martedì

Il dato più apprezzabile sarà il netto calo dell’umidità relativa, che scenderà su valori medi del 50-65% (contro il 70-95% dei giorni precedenti), riducendo notevolmente la sensazione di afa e rendendo più piacevole la permanenza all’aperto anche nelle ore centrali della giornata, in zone ombrose.

Perché ci sentiamo meglio?

L’abbassamento del punto di rugiada rende il caldo più “secco” e sopportabile, tipico delle estati siciliane classiche dominate dall’anticiclone subtropicale delle Azzorre.

Solo a partire da giovedì 9 luglio è atteso un aumento termico, ma al momento non si profilano ondate di calore estreme per Messina, che continua a beneficiare della sua posizione insulare e della ventilazione da Nord, pronta ad incanalarsi lungo lo Stretto.

Possiamo dire che Messina vivrà in questi giorni un ritorno alla normalità estiva, con caldo soleggiato ma non opprimente, con quell’umidità più bassa che rende l’estate mediterranea gradevole e tipica del territorio. Ideale per godersi il mare, le serate all’aperto e la vita cittadina senza l’oppressione degli ultimi giorni afosi, come accade sempre più spesso nelle estati degli anni 2000.