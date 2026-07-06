 Incidente allo svincolo di Messina Centro, grave un 61enne

Incidente allo svincolo di Messina Centro, grave un 61enne

Redazione

Incidente allo svincolo di Messina Centro, grave un 61enne

lunedì 06 Luglio 2026 - 11:00

Violento impatto in mattinata tra un'auto e uno scooter

MESSINA – Grave scontro stradale nelle prime ore di oggi nei pressi dell’uscita autostradale di Messina Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente.

Le conseguenze più gravi sono state riportate da un uomo di 61 anni che si trovava a bordo del veicolo a due ruote. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale universitario.

A causa del delicato quadro clinico, i medici del Policlinico hanno dovuto procedere alla ventilazione meccanica del paziente. Dopo l’esecuzione dei necessari esami diagnostici e delle radiografie per valutare l’entità dei traumi riportati, l’uomo verrà trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove resterà sotto stretta osservazione.

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