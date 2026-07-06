Incidente allo svincolo di Messina Centro, grave un 61enne

Violento impatto in mattinata tra un'auto e uno scooter
MESSINA – Grave scontro stradale nelle prime ore di oggi nei pressi dell’uscita autostradale di Messina Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente.
Le conseguenze più gravi sono state riportate da un uomo di 61 anni che si trovava a bordo del veicolo a due ruote. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale universitario.
A causa del delicato quadro clinico, i medici del Policlinico hanno dovuto procedere alla ventilazione meccanica del paziente. Dopo l’esecuzione dei necessari esami diagnostici e delle radiografie per valutare l’entità dei traumi riportati, l’uomo verrà trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove resterà sotto stretta osservazione.