Clima: il luglio 2024 uno dei più caldi per Messina

La media delle minime tocca i +27°C. Un dato sorprendente

METEO MESSINA – Ora è ufficiale. Il luglio 2024 è stato uno dei mesi di luglio più caldi della storia per la città di Messina. La persistenza, per l’intero mese, del promontorio anticiclonico africano e il brusco riscalmdamento della superficie dei mari che circondano lo Stretto, hanno reso questo mese di luglio molto disagevole.

I dati sono davvero impressionanti. Basti pensare che la media delle temperature massime ha raggiunto ben +34°C, parliamo di un’anomalia di ben +4°C rispetto a quella che dovrebbe essere la normale media climatologica della città peloritana, che vede una media delle temperature massime sui +30°C.

Ancora più sorprendente è la media delle temperature minime che in questo mese di luglio ha raggiunto i +27°C, ben oltre i +4°C rispetto la media climatologica mensile. Va precisato che pur non avendo registrato picchi di caldo estremo, come quelli del luglio 2023, l’anomalia registrata è stata ben più elevata, a causa della persistenza, per l’intero mese, dell’anticiclone africano, con una massa d’aria calda e molto umida preesistente per intere settimane.

Le alte temperature, durate per un intero mese, hanno accresciuto il disagio fisico, a causa degli elevati indici di umidità relativa indotti dai mari troppo caldi. Messina in questo mese di luglio è stata anche una delle città d’Europa a registrare una delle più alte medie delle minime. Nel mese di agosto l’anomalia calda proseguirà, ma con molta probabilità verrà un po’ ridimensionata da un possibile ricambio di massa d’aria, atteso dopo Ferragosto, a cavallo fra il 19 e il 20 agosto.