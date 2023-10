Clima teso in Unime, Todaro contro Cuzzocrea sui "rimborsi milionari" e incognita voto - Tempostretto

"Tutte attività rendicontate", replica il rettore al membro del Senato accademico. Riflettori puntati sulla sfida Limosani-Spatari in attesa delle date

MESSINA – L’Università di Messina si prepara alle elezioni in un clima di tensioni. Ma sono in molti, tra i docenti, ad auspicare il ritorno a un clima costruttivo, senza sfida infernale western alla “O.K. Corral” tra i sostenitori dell’ex rettore Navarra e dell’attuale Cuzzocrea. In tanti auspicano un confronto sui contenuti, per l’elezione del rettore o della rettrice, tra l’economista Michele Limosani e l’ex prorettrice Giovanna Spatari, presidente della Società italiana dei medici del lavoro. Quest’ultima a rappresentare la continuità con l’attuale gestione. Ma, nel frattempo, il clima è tutt’altro che disteso. E, dopo le polemiche sulla data delle elezioni e il tentativo bloccato di mossa in avanti del decano Bonina, Paolo Todaro, componente del Senato accademico, ha inoltrato una nota al Collegio dei revisori dei conti dell’ateneo, al direttore generale e ai due ministri, dell’Economia e quello dell’Università. Al centro della questione una “quantità di rimborsi milionari effettuati a favore del professore Cuzzocrea, che mi sono apparsi quanto mai esagerati”.

Todaro, non ritenendo “esaustiva la risposta del presidente del Collegio e in ragione del perpetrarsi del pagamento di rimborsi a beneficio del rettore”, ha provveduto a inoltrare un esposto alla Procura di Messina, alla Corte dei Conti e all’Anac, Autorità nazionale anticorruzione. E, in un comunicato, scrive di “rimborsi al ritmo di € 40.000,00 al mese a copertura di spese da lui anticipate con la carta di credito personale per portare avanti le sue ricerche”. Il tutto per un totale di più di due milioni nel periodo tra il 2019 e il 2023.

Le riserve di Todaro e la risposta di Cuzzocrea

Da parte sua il rettore Salvatore Cuzzocrea si riserva di fornire una risposta più approfondita ma ha precisato: “Sono soldi utilizzati per la ricerca a sostegno di un gruppo di lavoro che ha prodotto 261 pubblicazioni negli ultimi cinque anni. Somme rimborsate attraverso privati. E non con fondi dell’ateneo”. Da qui la replica di Todaro che “il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, durante la sua carriera, ha pubblicato una media annuale di pubblicazioni pari a meno della metà di quelle pubblicate dal professore Cuzzocrea e nessuno, ne sono certo, potrebbe affermare che quest’ultimo è scientificamente più bravo del Nobel Parisi. Ma soprattutto, sono ancora più certo che, mai nella sua carriera il professore Parisi abbia ricevuto rimborsi analoghi per le sue ricerche”.

“Tutte attività accertate e rendicontate”, ha ribadito il rettore contro quella che definisce una “macchina del fango”, dalla quale intende tutelarsi. Nel frattempo, c’è chi invoca un clima più sereno in attesa d’avere certezze sulla data delle elezioni. E, alle dimissioni eclatanti del prorettore vicario Giovanni Moschella, non più in sintonia con Cuzzocrea, è seguita la nomina del professore Eugenio Cucinotta.

Molti docenti insistono sulla necessità che il confronto elettorale verta su temi nevralgici per l’Università del futuro. E sono tante le risposte, dall’edilizia per gli studenti alla formazione delle nuove generazioni, che sono determinanti in un contesto socio-economico così difficile come quello messinese.

Di sicuro, il rettore Cuzzocrea, che è presidente della Crui (Conferenza dei rettori), rimarrà alla guida dell’Università di Messina fino al mese di aprile 2024. Se, in relazione al completamento del Pnrr, ci sarà una proroga fino al 2026, allo stato attuale non prevista, è ancora da vedere.

