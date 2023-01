Codice rosso. Aggredisce con un coltello la moglie, un arresto a Mistretta - Tempostretto

Bloccato dai carabinieri, è ora ai domiciliari per l'aggressione e per resistenza a pubblico ufficiale

MISTRETTA – Maltratta la moglie e intervengono i carabinieri. Attivata per una segnalazione del 112, la compagnia è intervenuta nella notte quando la lite tra marito e moglie era in corso. In particolare, l’uomo ha insultato, minacciato la donna e, all’improvviso, estratto un coltello a serramanico, cercando di avventarsi contro di lei, venendo prontamente immobilizzato.

Attivato il Codice rosso

I carabinieri hanno attivato le procedure operative del “Codice rosso”, informando il sostituto procuratore della Repubblica al Tribunale di Patti, Andrea Apollonio. Da qui l’arresto per l’aggressione e per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è ora ai domiciliari, in un’altra abitazione.