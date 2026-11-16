Colpo esterno Basket School Messina e Svincolati Milazzo, Barcellona resta al comando

Successi per le tre messinesi impegnate nel girone F di Serie B Interregionale, scopri risultati e al nuova classifica

La Via Messina Basket School cala il poker: quarta vittoria consecutiva e vetta della classifica per una notte avendo giocato in anticipo di sabato. Il blitz sul parquet del Matese, battuto 86-76, è una grande prova della squadra di Pippo Sidoti in Campania, al termine di una gara equilibrata e molto fisica, nella quale a fare la differenza è il break di 14-0 piazzato da Messina nella seconda parte del terzo quarto. Secondo quarto decisivo anche per Barcellona che in casa contro Ragusa pagava un grande avvio ospite, salvo poi concedere solo sei punti nel secondo quarto. Più regolare il cammino di Milazzo in casa del Benevento che andava sotto davvero solo nel quarto parziale quando però ormai stava gestendo il vantaggio nei minuti finali.

Matese – Basket School Messina 76-86

Senza Maiorana, Pippo Sidoti conferma il quintetto composto da Marinelli, Dancetovic, Labovic, Beltadze e Keita. Gara aperta dalla tripla di Dancetovic dopo un minuto. Teghini risponde dalla lunetta e Cessel firma il sorpasso locale dopo 2’30” (4-3). Beltadze trova i primi punti della sua partita, poi ancora Teghini e il gioco da tre punti di Dancetovic. Percentuali inizialmente basse, tanto che a metà frazione il punteggio è sul 6-8. Keita si sblocca dalla lunetta, ma Teghini, già a quota nove punti personali, porta Matese sul 13-10 dopo un antisportivo fischiato a Beltadze. La Via Lattea Messina è già in bonus e Sidoti deve richiamare in panchina Keita e Beltadze, entrambi con due falli, per Gojkovic e Samardzic. Per i campani continua a segnare soprattutto Cessel, che dalla lunetta fa 2/2 per il 15-11. Marinelli si sblocca con cinque punti consecutivi, Matera risponde in penetrazione, ma Dancetovic firma il controsorpasso in contropiede (17-18) quando si entra nell’ultimo minuto. Altri quattro punti di Cessel, già a quota dieci, e la bomba di Labovic fissano il 21-21 alla prima sirena.

La seconda frazione si apre con due minuti senza canestri, durante i quali Messina vede anche due tentativi dall’arco sputati dal ferro. Ci pensa Razzi a sbloccare il punteggio da fuori, seguito dal canestro di Marinelli. Sul 24-23, a 7’24” dall’intervallo, Gojkovic comincia a far valere la propria fisicità a rimbalzo. C’è spazio anche per Melvin, che recupera palla e va a segno in contropiede, mentre Dancetovic trova la tripla del 26-28 a 6’19” dalla pausa lunga. Razzi risponde con due canestri consecutivi che riportano avanti i padroni di casa, ma Marinelli ristabilisce la parità a quota 30. Si alzano le percentuali e arrivano altre triple, due di Samardzic e una di Matera. Le squadre continuano a sfidarsi colpo su colpo, con Sidoti che concede spazio anche a Serraino al posto di Marinelli. Ancora protagonista Melvin, bravo a rubare palla e a completare un gioco da tre punti per il 35-39. Il terzo fallo di Samardzic costringe il tecnico messinese a rivedere le rotazioni, con il rientro di Beltadze. Matese ne approfitta per riavvicinarsi: Cessel e Abete ristabiliscono la parità, poi quest’ultimo realizza anche i liberi del sorpasso. La risposta di Beltadze arriva con il long two che vale il 41-41 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Jasarevic apre il secondo tempo, poi, dopo 2’50” senza canestri, è Gojkovic a riportare il punteggio in equilibrio sul 43-43. Tornano sul parquet Dancetovic e Marinelli, ma Matese prova a scappare con i liberi di Cessel e De Ninno, quest’ultimo a segno dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina messinese: 46-43. Labovic accorcia dopo un rimbalzo offensivo conquistato da Gojkovic, ma i padroni di casa trovano un nuovo mini break di 5-0 con De Ninno e Jasarevic, portandosi sul 51-45. È il momento della svolta: Beltadze interrompe il momento favorevole dei campani e, insieme a Marinelli, contribuisce a ricucire lo strappo. Gojkovic completa il sorpasso dalla lunetta a 1’37” dalla fine del quarto, poi Marinelli colpisce dall’arco per il 51-56. Messina alza l’intensità difensiva, costringe Matese a una serie di palle perse e trova ottime soluzioni in attacco. I giallorossi difendono forte, i contatti si fanno più duri e i campani commettono un paio di irruenti falli in attacco. Labovic firma un’altra tripla e completa il break di 0-14, portando Messina sul 51-59. A interrompere la lunga astinenza offensiva di Matese è ancora De Ninno, con la bomba del 54-59 che chiude la frazione.

Gli ultimi dieci minuti si aprono con i liberi di Marinelli, ai quali replica Calò. Labovic trova subito un’altra tripla, ma Jasarevic risponde dalla stessa distanza. Si segna con continuità in questo avvio di quarto periodo: Gojkovic e ancora Calò fissano il punteggio sul 61-66 dopo appena 1’35”. Beltadze trova un canestro di grande qualità, seguito da Marinelli, che riporta Messina sul +9 (61-70). Jasarevic colpisce ancora dall’arco e Matese prova a rimanere agganciato alla partita. Il terzo fallo di Beltadze porta Sidoti a reinserire Samardzic, mentre Dancetovic firma il 65-72 a 5’41” dalla sirena. Matera dimezza lo svantaggio e, a 3’35” dalla fine, il punteggio è sul 69-72. Dopo tre tentativi consecutivi senza successo dall’arco, Marinelli trova finalmente il canestro che vale un nuovo +5 per i giallorossi. Matera continua a tenere in corsa i suoi, ma Labovic e ancora Marinelli, che raggiunge quota 20, consolidano il vantaggio messinese: 71-78 a 1’54” dalla conclusione. La difesa di Sidoti sale nuovamente di livello e costringe Matese all’infrazione dei 24 secondi. A 90” dalla fine arriva anche la tripla di Gojkovic, che ipoteca sul successo (71-81). Teghini inventa un gioco da tre punti per il 74-81 con cui si entra nell’ultimo minuto, ma Dancetovic e Labovic fanno 3/4 dalla lunetta e Gojkovic trova il canestro anche nell’ultima offensiva de La Via Lattea. Cessel completa il tabellino sul 76-86.

Benevento – Svincolati Milazzo 74-80

La Svincolati Milazzo espugna il parquet di Benevento al termine di una gara condotta sin dal primo periodo. Una prestazione superlativa dei biancoblù, giunti in Campania privi di Paoli e di Giambò però prossimo al rientro.

L’ incontro si accende fin dalle prime battute: Alla verve di Spada e Barbera, i padroni di casa rispondono con Baker, Giacomi e Rianna, impattando sul 15-15 a metà frazione. Negli istanti finali, però, i mamertini piazzano un mini allungo punendo la difesa avversaria con le triple di Spada e Baiardi, chiudendo il primo quarto sul 19-26.

​La seconda frazione si inaugura con il moto d’orgoglio dei locali : la tripla di Di Febo apre il parziale, seguita dai canestri di Rianna e di Murolo. Milazzo, dopo qualche difficoltà, si sblocca sul gong grazie all’efficacia di Brusaterra nel pitturato ed al tiro di Simonis, che manda la formazione di Coach Priulla al riposo lungo sul 35-40.

​Al rientro dagli spogliatoi, la Svincolati aggredisce il parquet con un break di 8-0 che scava il massimo vantaggio sul +13. Capitan Murolo prova a scuotere i suoi insaccando dall’arco, ma la risposta ospite è immediata con la tripla di Baiardi. La Miwa stringe le maglie in difesa e accorcia le distanze fino al -6 firmato da Morvillo; Milazzo perde Kebe per cinque falli, tuttavia il tentativo di rimonta viene stoppato da un provvidenziale tiro da tre punti di Bolletta, che ricaccia indietro i sanniti fissando il punteggio sul 54-64 al giungere della terza sirena.

​Nel quarto periodo la compagine guidata da coach Parrillo dà fondo a tutte le energie nel tentativo disperato di ribaltare il match, Letizia però in avvio della frazione piazza la tripla del +13 ospite. Benevento si accende e due bombe consecutive di Parrillo riaprono i giochi, portando i padroni di casa sul -5 a quattro minuti dalla sirena. Milazzo prova a respirare muovendo il tabellone dalla lunetta, ma la Miwa spinge ancora : due sanguinose palle perse dalla Svincolati consentono a Di Febo e Giacomi di involarsi in contropiede solitario, toccando il -2 a centoventi secondi dalla fine. Proprio sul più bello, però, l’attacco locale fallisce i palloni del sorpasso, mentre i milazzesi non tremano dalla lunetta e con Simonis allungano blindando la vittoria sul definitivo 74-80.

Risultati 8ª giornata Serie B Interregionale

Matese – Basket School Messina 76-86

Benevento – Svincolati Milazzo 74-80

Barcellona – Virtus Kleb Ragusa 82-74

Sarno – Rende 73-51

Termoli – Academy Catanzaro 86-81

Sora – Gela 82-83

Angri – Marigliano 96-79

Classifica girone F

Barcellona 14

Sarno, Basket School Messina, Gela 12

Catanzaro, Svincolati Milazzo 10

Benevento, Termoli, Angri 8

Ragusa 6

Matese, Marigliano, Sora 4

Rende 0