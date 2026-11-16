Rientri in Sicilia cresciuti del 52 % in 5 anni, una comunità gratuita per chi torna in Italia e al sud

Sulla piattaforma si incontrano persone dello stesso territorio con cui fare rete o avviare un progetto insieme

Tornare è più facile se non lo si fa da soli. Nasce da questa idea Rientro.it, una comunità gratuita per gli italiani che vivono all’estero o fuori dalla propria regione e stanno pensando di rientrare: sulla piattaforma si incontrano persone dello stesso territorio con cui fare rete o avviare un progetto insieme.

I numeri del fenomeno

Secondo il rapporto “Il rientro dei giovani dall’estero: numeri e tendenze“, elaborazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat, tra il 2021 e il 2025 sono stati 129.362 i giovani italiani tra i 18 e i 39 anni rientrati dall’estero: il 32,9% in più rispetto al quinquennio precedente e più del doppio rispetto al 2011-2015. Il 31,7% di loro è tornato in una regione del Sud o delle Isole.

La Sicilia conta 11.908 giovani rientrati nel 2021-2025, il 9,2% del totale nazionale, in aumento del 52,3% rispetto al quinquennio precedente. Per ogni 100 giovani che lasciano la Sicilia, circa 40 fanno rientro, un valore in linea con la media nazionale.

Come funziona

Chi si iscrive crea un profilo con percorso, competenze, dove vive e dove vorrebbe vivere. Rientro è pensato per scoprire chi sta tornando nella propria città, individuare persone con competenze complementari e costruire nuovi contatti.

Tre i modi di partecipare: chi ha un’idea e cerca soci per realizzarla, chi un’idea non ce l’ha ancora ma vuole costruirla insieme ad altri, e chi vuole semplicemente fare rete con chi è rientrato o sta per farlo. Il servizio è gratuito e i profili sono già aperti.

La storia del fondatore

Rientro nasce dall’esperienza personale di Giuseppe Lanzafame, rientrato in Sicilia dopo 12 anni all’estero. In questi anni ha conosciuto tante persone del Sud capaci e preparate. Da questi incontri è nata una domanda: perché non tornare e costruire qualcosa insieme?

Vivere a lungo fuori può allentare i legami con il proprio territorio e rendere più difficile ritrovare le persone della propria zona che, a loro volta, sono andate via. Rientro nasce per aiutare a ricostruire questi contatti: mettere in relazione percorsi ed esperienze diverse, facendo del ritorno anche un’occasione per collaborare.

Il progetto è online.