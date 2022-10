Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Come si passa?”.

I carrellati per la differenziata non devono occupare i marciapiedi ostruendone l’uso. Questa abitudine è diffusa in tutta la città e riguarda soprattutto le attività commerciali. Su questo fronte, l’azione repressiva della Polizia municipale va sicuramente intensificata a tutela dell’interesse generale. I pedoni hanno il diritto di usufruire degli spazi loro riservati.